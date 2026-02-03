Este es el estado actual de la Toba y algunos ríos de Soria tras las lluvias

El agua corre con fuerza debido a las lluvias y el deshieloJUAN ÁNGEL

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Duero en Soria ha dejado en algunos puntos cifras de caudal que multiplican las de los últimos meses. El Embalse de la Cuerda del pozo ronda los tres cuartos de su capacidad y actualmente desembalsa agua para evitar peligros, superando en más del doble el caudal que ayer vaciaba.

Los próximos días, al deshielo y los caudales acumulados, habrá que sumar más lluvias durante toda la semana, precipitaciones que pueden venir en forma de nieve de cara al fin semana.