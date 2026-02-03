Heraldo-Diario de Soria

Este es el estado actual de la Toba y algunos ríos de Soria tras las lluvias

El carrusel de borrascas, como Kristin o Leonardo, deja ríos cercanos al desborde y estampas tan espectaculares como las siguientes

El agua corre con fuerza debido a las lluvias y el deshielo

El agua corre con fuerza debido a las lluvias y el deshielo

Mario Tejedor
Soria

El Duero en Soria ha dejado en algunos puntos cifras de caudal que multiplican las de los últimos meses. El Embalse de la Cuerda del pozo ronda los tres cuartos de su capacidad y actualmente desembalsa agua para evitar peligros, superando en más del doble el caudal que ayer vaciaba.

Los próximos días, al deshielo y los caudales acumulados, habrá que sumar más lluvias durante toda la semana, precipitaciones que pueden venir en forma de nieve de cara al fin semana.

El río Golmayo cercano a desbordarse

El río Golmayo cercano a desbordarse

El río Duero a su paso por Soria 

El río Duero a su paso por Soria

El río Duero a su paso por Soria

El río Duero a su paso por Soria

El río Duero a su paso por Soria

El río Duero a su paso por Soria

El río Duero a su paso por Soria

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

La Cascada de La Toba con una fuerza que estremece

