Soria despierta con un manto blanco y el Ayuntamiento llama a la precaución

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Soria ha amanecido esta mañana cubierta con un manto blanco que ha complicado la circulación de vehículos a primeras horas teniendo, incluso, que suspender el servicio de autobús urbano en la capital, tal y como ha informado el Ayuntamiento de Soria. Un servicio que acaba de recuperarse en todas sus líneas, según han informado fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento indican que los servicios municipales están activados y los operarios trabajan echando sal en los puntos más conflictivos desde primera hora.

De todas formas, y ante la situación, desde el Consistorio lanzan un mensaje de precaución a la ciudadanía pidiendo extremar la precaución al circular, especialmente durante las primeras horas de la jornada. También, mostrar especial precaución en las aceras, pasos de peatones y zonas en sombra ya que el hielo puede acumularse y causar alguna caída. Además, también se pide evitar los desplazamientos si no son imprescindibles.

En el otro lado de la moneda, las bellas estampas que la nieve ha dejado pintando de blanco la capital. Son muchos los sorianos que durante esta mañana han colgado en redes sociales imágenes de la Dehesa cubierta de nieve o de otras calles de la ciudad durante su trayecto al trabajo o al colegio.