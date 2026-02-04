Soria & Trufa convierte a la provincia en referente gastronómico con 17 restaurantes participantes

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Arranca el festival gastronómico Soria & Trufa este mes de febrero que vuelve a situar a la provincia como un gran referente gastronómico en torno a uno de los productos más apreciados de la alta cocina internacional: la tuber melanosporum, la afamada trufa negra de invierno. La iniciativa, organizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), que este año cumple su undécima edición, toma el testigo del Concurso Internacional Cocinando con Trufa y ofrece durante los meses de febrero y marzo los mejores platos elaborados con trufa negra de Soria y el saber hacer de los chefs sorianos.

Durante estas semanas, 17 restaurantes, cuatro de ellos en distintos municipios de la provincia y el resto en la capital, proponen menús y platos exclusivos en los que la trufa negra es la auténtica protagonista, poniendo en valor tanto la calidad del producto como la experiencia, creatividad e innovación de una restauración que fue pionera en su utilización en España. Cabe destacar platos tan suculentos como un tartar de salchichón trufado, un guisadito de lentejas, foie y trufa de Soria, una sopa de patata trufada o una sopa de calabacín al hojaldre trufado… Mil formas de degustar esta joya micológica de invierno.

En la provincia participan los restaurantes Casa Vallecas (Berlanga de Duero), Hotel Restaurante Virrey Palafox (El Burgo de Osma), Restaurante Los Villares (Los Villares de Soria) y Duque (Medinaceli). Se completa la oferta con la participación de restaurantes de la capital: Parador de Soria Antonio Machado, Casa Arévalo, El Fogón del Salvador, El Tilo de Vallecas, La Cepa, La Chistera, La Cocina del Casino, La Galiana (Hotel Alfonso VIII), La Gastro Tasquita, La Taberna del Kiosco, Meet Gastrobar (Hotel Alameda Centro), Mesón Castellano y Trashumante.

Las jornadas se desarrollan en plena campaña de recolección de la trufa negra de invierno, el momento en el que este hongo alcanza su punto óptimo de madurez y aroma. Esto hace que Soria se convierta en uno de los grandes destinos truferos de invierno y en un punto de encuentro de amantes de la trufa negra y de turistas que vienen a descubrir el encanto de Soria en invierno y del diamante negro de la gastronomía. Por ello, los cocineros participantes trasladan a cada propuesta su conocimiento acumulado durante años y su apuesta constante por la innovación, dando lugar a elaboraciones que combinan tradición, técnica y producto de máxima calidad.

Como en ediciones anteriores, Soria & Trufa se enmarca dentro del conjunto de acciones que conforman la marca Trufa Negra de Soria, contribuyendo a reforzar el posicionamiento de la provincia como destino gastronómico y turístico durante los meses de invierno. La iniciativa favorece, además, la desestacionalización turística, dinamiza la economía local y consolida la trufa como uno de los grandes atractivos del territorio.

La Bodega Dominio de Atauta, perteneciente a la Denominación de Origen Ribera del Duero, vuelve a ser el vino recomendado para maridar los menús de Soria & Trufa. Sus vinos, reconocidos a nivel internacional por la crítica especializada y elaborados a partir de viñedos únicos, refuerzan el carácter de excelencia de esta cita gastronómica, estableciendo un maridaje perfecto entre el producto trufero y uno de los grandes vinos del panorama nacional.

La propuesta gastronómica de Soria & Trufa es una más de las múltiples actividades que durante estas semanas se realizan en torno a la trufa negra de Soria y que permiten al visitante disfrutar del diamante negro de la cocina como experiencia turística integral. Entre ellas destacan la Feria de la Trufa de Abejar, referente nacional e internacional del sector, y la nueva feria Trufax, que se celebra en Medinaceli por segundo año consecutivo y que reúne a productores, profesionales y aficionados en torno a este producto en la comarca del Jalón. A ello se suman las visitas a fincas truferas, una actividad cada vez más demandada que permite conocer de primera mano el cultivo de la trufa, participar en demostraciones de búsqueda con perro y descubrir el entorno natural en torno a esta joya culinaria.

Desde Asohtur se quiere agradecer el apoyo y compromiso de las instituciones y entidades que hacen posible la celebración de esta undécima edición de Soria & Trufa, en especial al Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial de Soria y a la Junta de Castilla y León, así como a la empresa Espora Gourmet y la Bodega Dominio de Atauta, por su implicación en la promoción de la trufa negra de Soria como producto gastronómico y turístico de referencia.

Toda la información relativa a la celebración de esta XI edición de Soria & Trufa, así como los restaurantes y menús participantes, puede consultarse en el portal web www.soriaytrufa.com.

Y es que febrero es el mes de la trufa en la provincia de Soria, convirtiéndose en el epicentro gastronómico y turístico gracias a un completo programa de actividades que giran en torno a este hongo tan excepcional en la cocina. Ferias especializadas como la de Abejar o Medinaceli, concursos culinarios, visitas a fincas truferas y menús monográficos permiten al visitante adentrarse en el universo del aroma y el sabor de la trufa negra y descubrir por qué Soria es uno de los grandes referentes internacionales. Este año, además, la Trufa de Soria adquiere una dimensión aún más importante con la celebración del Concurso Internacional Cocinando con Trufa, donde Asohtur colabora con la Junta de Castilla y León, y en el que ocho cocineros procedentes de distintos países ensalzan la Trufa Negra de Soria en la búsqueda del mejor plato de trufa del mundo. Esta colaboración ha permitido que los concursantes tuvieran sus respectivos padrinos entre los hosteleros de Soria y que del 6 al 8 de febrero se puedan degustar las propuestas que se presentan a concurso en los ocho restaurantes locales que les acogen: La Galiana (Hotel Alfonso VIII), El Tilo de Vallecas, La Chistera, La Cepa, el Hotel Noctis-Restaurante Finca de San Marcos, La Gastro Tasquita, El Fogón del Salvador y La Cocina del Casino.