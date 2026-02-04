El Centro Penitenciario de Soria se incorpora a la red de Puntos Violeta

De Izda A Dcha, Lerma, Bartolomé Y Latorre Colocan El Distintivo Del Punto Violeta En La Cárcel De Soria.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El Centro Penitenciario de Soria se ha incorporado este miércoles a la red de Puntos Violeta tras una acción formativa impartida a siete funcionarios de la prisión por parte de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, el contenido de esta acción formativa ha puesto el acento en una atención inicial prudente, en la escucha y en la activación de los canales adecuados de información y derivación con respeto a la confidencialidad y a la seguridad de la víctima, informa Europa Press.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha recordado que el Punto Violeta facilita una puerta de entrada reconocible y ayuda a orientar a quien solicita ayuda en un primer momento. "El distintivo no sustituye a los recursos especializados pero aporta información clara y un protocolo básico de actuación para acompañar a la víctima hacia los servicios competentes", ha precisado.

Latorre ha colocado el distintivo del Punto Violeta en el Centro Penitenciario de Soria en un acto en el que ha estado acompañado por la directora del centro, Alba Bartolomé, y por la responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación, María Teresa Lerma.

El subdelegado ha recordado que los puntos violeta están impulsados por el Gobierno de España para implicar al conjunto de la sociedad en la prevención y respuesta ante la violencia machista. Estos puntos cuentan con material visible en el edificio y un código QR que enlaza con una guía de actuación que reúne teléfonos, recursos, recomendaciones para el entorno de la víctima y orientaciones básicas para las mujeres que sufren violencia.

A esto ha añadido que cada sede adherida se configura como un espacio seguro, claramente identificable, en el que una mujer puede pedir ayuda sin necesidad de presentar denuncia en ese mismo momento. El personal formado facilita información sobre los pasos disponibles, sobre medidas de protección y sobre vías de acceso a la atención integral. También orienta sobre cómo contactar con los servicios especializados y cómo actuar ante situaciones de riesgo.