PP y Vox declaran la guerra a la Zona de Bajas Emisiones de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La polémica Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Soria aún no ha iniciado su recorrido ‘oficial’ y ya se aventura que no será, ni mucho menos, un camino de rosas. Los dos grupos de la oposición municipal, PP y Vox, aseguran que harán «todo lo posible» para evitar su implantación. Los dos grupos presentarán alegaciones cuando se conozca la ordenanza que regulará el espacio, pero su postura va más allá y no descartan acudir a la vía judicial para frenarla. PP y Vox consideran que «no es necesaria en Soria» y que supondrá aún más complicaciones al tráfico.

A la hora de evaluar la ZBE de Soria hay varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, la zona está delimitada, las cámaras puestas, pero falta la clave, la ordenanza. Esta nueva normativa determinará la regulación del espacio y las posibles sanciones. El Ayuntamiento abrió en enero en periodo de exposición pública para recibir aportaciones que deberán plasmarse, o no, en la ordenanza. Después, esa ordenanza deberá pasar por el Pleno y por exposición pública antes de ser ratificada y entrar en vigor. También recordar que las ZBE son obligatorias para las ciudades de más de 50.000 habitantes por lo que Soria podría ‘esquivar’ esta normativa.

Otro factor a tener en cuenta es que en el caso de Soria la implantación viene ligada a un proyecto de fondos europeos por los que la ciudad recibió 1,8 millones para desarrollar inversiones por 3 millones de euros que incluían, además de la ZBE, en la ampliación del parking de doctrina y la pacificación de Alfonso VIII y Avenida de Navarra. Como en todo este tipo de proyectos, la no ejecución e los mismos en plazo supondría la posibilidad de devolución de fondos. Las fuentes consultadas por este medio indican que para estos proyectos la fecha límite es 30 junio.

El PP recalcan que su posición con respecto a la implantación en Soria de la ZBE es «clara» y que buscarán la fórmula para «dejar sin efecto» esa ordenanza. «No la queremos», subraya la portavoz popular, Belén Izquierdo, aunque también advierte de que «lo primero es conocer el contenido de la ordenanza». La edil explica que el ‘dibujo’ de la ZBE de Soria «ya incluye muchas zonas peatonales» con el tráfico restringido o limitado.

Izquierdo asegura que más allá de las manifestaciones que ahora se realizan desde el equipo de Gobierno, la implantación de la ZBE lleva aparejado un régimen sancionador. «Así figura en la solicitud que el Ayuntamiento trasladó el Ministerio para los fondos», afirma de forma contundente.

«El PP buscará dejarla sin efecto, pero estamos pendientes de conocer el texto para presentar alegaciones fundamentadas», insiste Izquierdo. Los populares recuerdan que la ZBE «no es una obligación legal» para una ciudad como Soria y que «tampoco queda acreditada su necesidad en base a los datos de contaminación». «Soria es una ciudad que cuenta con suficiente arbolado, con una buena calidad del aire y las administraciones debemos estar para facilitarle la vida al ciudadano, no para complicársela», explicó. Izquierdo reiteró además que será una ordenanza con sanciones. «Si dicen que no va a tener sanciones, mienten, en el expediente aseguran que llevará un régimen sancionador».

En este caso la posición de Vox con respecto a la ZBE de Soria es muy parecida a la del PP. «Vamos a confrontar contra ella con total beligerancia», asegura su portavoz, Fernando Castillo. Esa oposición la parte administrativa, con las alegaciones, y la judicial, llegado el caso, y añade un matiz, es que desde Vox exploran la posibilidad de realizar algún tipo de concentración o movilización pública «para que los ciudadanos de Soria puedan expresar su malestar con lo que es este proyecto de movilidad con las travesías, que ha añadido un problema de movilidad que no existía, y la ZBE que ya clama al cielo».

El portavoz de Vox reitera que una vez que se presente la normativa «haremos todo lo posible» para tumbar la ordenanza. «La ZBE es insustancial a Soria, no es necesaria desde un punto de vista legal, ni por la calidad del aire, ni por ponerles más pegas a los comerciantes para que la gente se acerque al centro», explica. Para Castillo otra cuestión clave es la «restricción de libertades». «Si tengo un coche de 20 años, pero pago mis impuestos y la ITV no tiene porqué venir nadie a decirme por donde puedo o no puedo circular», asevera.

Para Vox la implantación de ZBEs es «un delirio ideológico del PSOE» aprobado en la UE «con el apoyo del PP». «Cuando estas normas llegan a las ciudades la gente se da cuenta de que es una faena gorda, ven que se implanta un carril bici por que no va nadie y que tarda el doble en ir a cualquier sitio», manifestó. «Hay que pelear contra la ZBE desde todos los ámbitos posibles, judicial, desde el Ayuntamiento y como he dicho, con la movilización ciudadana», concluyó.

La ZBE de Soria suma de esta forma dos nuevos enemigos en un bando en el que ya estaba FOES. La patronal la considera también «innecesaria» y amenaza con emprender acciones administrativas o jurisdiccionales en caso de una ordenanza «con finalidad distinta a la ambiental». FOES explico en un comunicado que lleva tiempo estudiando las consecuencias que las Zonas de Bajas Emisiones(ZBE) están generando en la actividad económica de poblaciones que las han implantado previamente, especialmente en aquellas con un tamaño poblacional similar al de Soria capital. Así mismo, señala que ha estado en contacto con organizaciones empresariales como la de Torrelavega, «de cara a conocer los errores que se han cometido», las implicaciones económicas en los negocios de las zonas afectadas y poder «alertar al Ayuntamiento de Soria».