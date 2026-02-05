200 oportunidades para estrenar coche en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha participado en la inauguración oficial de la XIV Feria del Automóvil del Centro Comercial Camaretas, en Golmayo, un evento plenamente consolidado que reúne a cinco concesionarios y más de 200 vehículos expuestos.

Durante el acto, se ha destacado la consolidación de la feria como un referente regional, con una gran afluencia de visitantes de la provincia, pero también de Navarra y otros puntos de la Comunidad y un elevado número de operaciones comerciales en ediciones anteriores. La continuidad del evento confirma su éxito y su impacto positivo en el comercio y la actividad económica del municipio.

Benito Serrano ha subrayado su apuesta por iniciativas que dinamizan la vida social y empresarial, poniendo en valor la colaboración entre administraciones, el centro comercial y el sector del automóvil. Asimismo, ha agradecido la implicación de los concesionarios participantes, sin cuya colaboración sería imposible la celebración de la feria.

La muestra, distribuida por distintas plantas del centro comercial, se acompaña de otras actividades que refuerzan el carácter dinámico del municipio de Golmayo, contribuyendo a su crecimiento y a su papel como punto de referencia en la provincia.

El presidente ha reiterado el apoyo institucional a este tipo de iniciativas que generan movimiento económico, atraen visitantes y fortalecen el tejido empresarial local.