Asaja aplaude el "compromiso" de la Diputación de Soria de limpiar puentes de ríos para evitar taponamientos e inundaciones

Asaja ha pedido a la Diputación de Soria la limpieza de cauces de ríos en puentes de su competencia para evitar el taponamiento de los mismos. La petición se ha producido este jueves durante una reunión mantenida en la institución provincial al respecto, consciente de que la Diputación no tiene autoridad sobre el particular. Por este motivo, la organización agraria reclama a la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, que atienda con celeridad las solicitudes de obra que le lleguen de parte de la institución provincial.

La limpieza de los cauces y el estado de la red fluvial en su conjunto de la provincia de Soria es algo que permanentemente está en la agenda de trabajo de Asaja Soria. Con la situación de las abundantes precipitaciones en la primera parte del año 2025, la organización elaboró un informe que es la recopilación de todos los problemas denunciados y detectados por los socios.

Se trata de un dossier que aglutina asimismo la petición de soluciones que fue trasladado en junio a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para que fueran abordadas.

Como continuación a la presentación de ese informe, Asaja recuerda que hace unos días mantuvo una reunión con la presidenta y el comisario de Aguas de la CHD para interesarse sobre la evolución de esas soluciones solicitadas por los socios, y pedir presupuesto y actuaciones que cubrieran esas demandas realizadas.

"A la vista de la mala situación de la red fluvial que existe en la provincia y aunque realmente la autoridad no recae en la Diputación Provincial, Asaja ha solicitado a esta entidad, por urgencia y necesidad, colaboración en algo que sí puede desarrollar o abordar", suscribe un comunicado de prensa. Por este motivo, la presidenta de Asaja, Ana Pastor, acompañada por el secretario técnico de la organización, Juan Francisco Barcones, ha mantenido esta mañana una reunión en la sede de la Diputación con el vicepresidente segundo, José Antonio de Miguel, y el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, Iván Andrés, a la que se ha sumado después la presidenta de la Comisión de Obras Públicas e Infraestructuras, María José Jiménez.

En el encuentro, Asaja ha entregado una copia del informe de unas 200 páginas que remitió a la CHD sobre la red fluvial de la provincia. Y ha planteado la posibilidad de que la Diputación, aprovechando que en caso de urgencia puede abordar la limpieza en los puentes de su competencia, realice estos trabajos y así se evite el taponamiento de muchos de ellos, lo que ocasiona inundaciones en infinidad de puntos de la provincia.

"Asaja Soria agradece que esta iniciativa haya sido muy bien aceptada por parte de la Diputación Provincial, que a su vez se ha comprometido a elaborar con carácter de urgencia un informe por parte de sus propios servicios técnicos con la situación de los puentes de la red provincial de carreteras que le son competentes o sobre los que tiene dominio", suscribe. También elaborará la solicitud conjunta a la CHD para la concesión del permiso oportuno para la retirada de los restos vegetales y sedimentos que puedan taponar o entorpecer el correcto paso del agua en los puentes. Y acometer posteriormente, con sus recursos propios, la limpieza de esos puntos.

Dado que también existen numerosos puentes que puedan estar en situación de embozamiento, obstrucción o bloqueo, y que pertenecen a la red de caminos o vías de responsabilidad municipal, la organización agraria ha pedido que los ayuntamientos puedan informar a la Diputación sobre qué puentes querrían abordar limpiezas del mismo modo, para que formen parte de la solicitud y obtengan apoyo administrativo a la hora de remitirlo a la Confederación Hidrográfica. Asimismo, se ha pedido a la entidad provincial que se ponga a disposición de los ayuntamientos el empleo de maquinaria o lo necesario para acometer las limpiezas.

Lamentablemente, Asaja Soria es consciente de que con la situación que hay ahora mismo con tantas lluvias y precipitaciones los problemas que no se hayan solucionado se van a volver a reproducir. Por eso, aplaude que la iniciativa de limpieza de los puentes hay sido recibida con tan buena predisposición desde la Diputación.

Asaja quiere dejar claro que la limpieza de los puentes "no es una solución definitiva, porque estas infraestructuras sirven para filtrar la cantidad de restos de una red fluvial que está mal conservada, por lo que las obturaciones o los atascos con el tiempo se repetirán". Por eso, solicita a la CHD la pronta concesión de todas las solicitudes que presente la Diputación para que se pueda ejercer la limpieza cuanto antes. Y, lo que es lo más importante, se aborden las limpiezas y otras operaciones en los cauces, como dragados, incluidos en el informe presentado por Asaja Soria sobre la red fluvial.