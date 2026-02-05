(Actualización) La CHD activa una nueva alerta amarilla en Soria: el Revinuesa multiplica por tres su caudal y se suma al Ucero

Publicado por Verónica Reglero , Pilar Pérez Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) suma alertas en Soria por la crecida del caudal de los ríos. El nuevo aviso que acaba de lanzar el organismo hidráulico es en el Revinuesa, que ha multiplicado por tres su caudal en las últimas 24 horas.

Este río discurre por la comarca de Pinares y coge aguas de los arroyos Navacastaña y Congosto. El Revinuesa es afluente del Duero y baja esta mañana del 5 de febrero con un caudal de 28,03 metros cúbicos por segundo, frente a los 8,06 metros cúbicos de este miércoles, según la CHD. El incremento del cauce sitúa el nivel de las aguas en 0,82 metros, cuando el día anterior estaba al 0,46 metros.

La confederación sitúa la alerta en nivel amarillo y es el segundo río que entra en este aviso, además del Ucero, desde primera hora de esta mañana. Previsiblemente no serán los únicos, habida cuenta de las lluvias de estos últimos días y el deshielo, que también obliga a extremar el cuidado en algunas carreteras por balsas de agua.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha activado a primera hora de este jueves la alerta amarilla por la crecida del caudal del río Ucero a su paso por la localidad soriana de El Burgo de Osma. Según informa el organismo de cuenca el caudal del río se encuentra en estos momentos en 55,28 metros cúbicos por segundo y la tendencia es al alza.

Una cifra significativa ya que el miércoles el caudal permanecía en 25,35 metros cúbicos por segundo por lo que la crecida es importante lo que ha hecho a la CHD a activar el aviso amarillo que requiriere precaución, vigilancia y mantenerse informado, sin ser peligro inminente para la población general.

A primera hora de este jueves el nivel del río se encontraba en 2,40 metros mientras que el miércoles permanecía en 1,84 metros. El incremento es considerable teniendo en cuenta, además, que el nivel mínimo del mes (que acaba de empezar) ha sido de 1,77 metros y el máximo de 2,09 metros siendo los niveles mínimos y máximos de este año 0,73 metros y 2,31 metros, respectivamente.

En cuanto a los datos acumulados del caudal, el mínimo del mes ha sido de 22,33 metros cúbicos por segundo y el máximo de 36,64 metros cúbicos por segundo siendo el máximo del año de 49,50 metros cúbicos por segundo por lo que el caudal actual sobrepasa las cifras anuales contabilizadas hasta ahora.

De momento es el único aviso que la CHD mantiene activo en la provincia aunque las precipitaciones son intensas y constantes por lo que el organismo llama a la precaución y a mantenerse informado en todo momento.