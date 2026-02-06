(Actualización) La CHD mantiene dos avisos rojos en Osma y Navapalos y dos amarillos en Garray y Tardesillas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero ha actualizado las alertas en los ríos a su paso por la provincia a causa de las crecidas e inundaciones que están provocando las cuantiosas e incesantes precipitaciones de la borrasca Leonardo y mantiene cuatro en la provincia de Soria a esta hora. Dos rojas en Osma y Navapalos por la crecida de los ríos Ucero y Duero, respectivamente y dos amarillas en Garray y Soria y Tardesillas por el incremento del caudal de los ríos Duero y Tera, respectivamente, al paso por estas localidades.

En Osma el río Ucero, en alerta roja, marca un nivel de 3,19 metros con un caudal de 128,94 metros cúbicos por segundo aunque la tendencia es a la baja. El jueves el río Ucero marcaba un nivel de 2,11 metros con un caudal de 37,73 metros cúbicos por segundo por lo que el incremento de los datos es muy significativo pasando la CHD el aviso de amarillo a rojo.

El río Duero a su paso por Navapalos mantiene la alerta roja que ya registraba el jueves con un nivel en estos momentos de 5,06 metros y una tendencia al alza registrando un caudal de 211,44 metros cúbicos por segundo. El nivel del jueves era de 3,12 metros y el caudal de 85,35 metros cúbicos por segundo por lo que la crecida es considerable.

Por su parte, respecto a las alertas amarillas, la CHD las mantiene en el río Duero a su paso por Garray y Soria con un nivel en estos momentos que alcanza un nivel de 3,13 metros y un caudal de 116,01 metros por segundo. El jueves el nivel era de 2,05 metros y el caudal de 54,86 metros cúbicos por lo que en un día prácticamente ha doblado las cifras. Además, la tendencia es al alza.

En cuanto al río Tera en Tardesillas, también en alerta amarilla, el organismo de cuenca informa de que el nivel a esta hora es de 2,51 metros y el caudal alcanza los 74,93 metros por segundo con un incremento significativo de los niveles registrados este pasado jueves cuando marcaba un caudal de 29,34 metros por segundo y un nivel de 1,85 metros.