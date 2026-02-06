Heraldo-Diario de Soria

La borrasca Leonardo desborda el río Duero en Soria: más fotos de la inundación de las márgenes

Las lluvias han provocado una subida del caudal en las últimas horas y el desbordamiento del río en algunas zonas a su paso por la capital

Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río.

Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río.MonteseguroFoto

Gonzalo Monteseguro
Soria

Tras el reciente temporal, el río Duero ha experimentado una importante crecida a su paso por Soria, provocando que el agua abandone su cauce habitual y anegue diversos puntos. La zona de el Sotoplaya ha sido una de las más afectadas, quedando convertida en un área inundada donde la fuerza de la corriente ha cubierto diferentes zonas de paseos y mobiliario urbano.

