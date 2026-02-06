La borrasca Leonardo desborda el río Duero en Soria: más fotos de la inundación de las márgenes

Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce
Zonas inundadas tras la fuerte crecida del río. MonteseguroFoto
El Duero desborda su cauce