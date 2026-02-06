La borrasca Leonardo desborda el río Duero en Soria: más fotos de la inundación de las márgenes

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Tras el reciente temporal, el río Duero ha experimentado una importante crecida a su paso por Soria, provocando que el agua abandone su cauce habitual y anegue diversos puntos. La zona de el Sotoplaya ha sido una de las más afectadas, quedando convertida en un área inundada donde la fuerza de la corriente ha cubierto diferentes zonas de paseos y mobiliario urbano.