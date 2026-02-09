Franz Weber alega al BIC del Toro Jubilo: "Una práctica violenta no puede tener protección cultural"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Franz Weber ha presentado un escrito de alegaciones al expediente que pretende declarar Bien de Interés Cultural el Toro Jubilo de Medinaceli con el objetivo final de "proteger a las personas menores de edad de la exposición a la violencia", según ha explicado la organización en un comunicado remitido este lunes.

La ONG se hace eco de que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas publicó el pasado jueves las observaciones finales sobre España en las cuales incluye un apartado específico sobre infancia y tauromaquia, el número 23: “Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares que se celebran en todo el Estado, el comité reitera sus recomendaciones anteriores y recomienda que tanto a nivel estatal como de las comunidades autónomas, se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros”

En esta ocasión Franz Weber considera que el organismo "ha apelado directamente a los territorios, también a la Junta de Castilla y León, para establecer medidas legislativas que impidan la presencia o participación de niñas, niños y adolescentes en todo tipo de actividades taurinas, como podría ser el Toro Jubilo del municipio soriano.

FFW advierte que estas objeciones están basadas en la Convención Internacional sobre Derechos del Niño ratificada por España, "incorporada a su normativa e incluso mencionada por la Junta en leyes como la relativa a la protección de la infancia y la adolescencia, por lo que la adopción de este apartado debería ser inmediato".

Señala también que es la segunda vez que este Comité de la ONU solicita al España la toma de decisiones relacionada con la "exposición a la violencia de menores ante la tauromaquia", después de la "petición de 2018 y que tanto el Ejecutivo central como los autonómicos hicieron caso omiso".

Con su escrito de alegaciones los naturalistas recuerdan "el marco internacional, el interés superior del menor y las presiones que desde las administraciones, como podría ser también el Ayuntamiento de Medinaceli o la Diputación de Soria, ejercen sobre los grupos vulnerables para normalizar su acceso y participación en actividades de reconocida violencia".