La empresa de cannabis de Soria firma un nuevo cliente, pero lanza un SOS a la Junta por el aval

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ondara Directorships mantiene viva la lucha por la supervivencia del proyecto empresarial. En la última semana dos noticias muy importantes, según desveló ayer la propia empresa. Por una parte, la firma de un nuevo cliente, una de las mayores empresas del sector, que supondrá el suministro por parte de Ondara de 9 toneladas anuales de cannabis con fines medicinales. Por otra, el permiso de la Agencia del Medicamento para cultivar nuevas genéticas. No obstante, la situación de tesorería es «crítica» por lo que la firma insta a la Junta, a la que agradece su colaboración, que agilice al máximo la concesión de un aval que permita a Ondara acceder al circulante que alivie sus arcas.

A través de un comunicado de prensa, desde la firma ubicada en Garray se resumía de esta forma la situación del proyecto. «Ondara firma un importante contrato de suministro de cannabis medicinal y reclama avales urgentes para asegurar su ejecución». Tal y como está explicado, en el comunicado también se avanza la nueva autorización concedida por la Agencia del Medicamento.

La empresa destaca que el nuevo acuerdo comercial «es fruto del intenso trabajo desarrollado por Ondara en los últimos meses y, de forma destacada, del apoyo institucional recibido, clave para la credibilidad y confianza ante un socio internacional de primer nivel».

Con respecto al nuevo acuerdo comercial, Ondara traslada que el que contrato «contempla la venta de 9.000 kilos anuales» y que «debe suponer un punto de inflexión para Ondara y situarla en la senda de posicionarse entre los proveedores europeos de referencia, gracias a su gran capacidad productiva y su potencial de crecimiento». Heraldo Diario de Soria ha podido saber que la firma se ubica en el Reino Unido y tiene amplia presencia en todo el mundo.

De forma paralela, otro importante avance. Ondara ya ha recibido, por parte de la AEMPS, «la autorización que llevaba esperando desde septiembre, y que abre la puerta a cultivar nuevas genéticas, altamente reconocidas y demandadas en los principales mercados europeos que abrirán nuevas oportunidades comerciales». En la agilización de este avance, Ondara reconoce el papel de la Subdelegación del Gobierno en Soria , «cuyo acompañamiento institucional ha sido determinante».

Sin embargo, la ‘felicidad’ no es completa en Ondara que la situación económica de la empresa, en particular de su tesorería es «crítica». Tal y como ya ha publicado este medio, la Junta, tras los últimos avances e inversiones de la empresa, se mostró favorable a avalar a Ondara para que pueda acceder a financiación, sin embargo, la empresa necesita acelerar el proceso.

En su comunicado, la empresa ubicada en Garray reconoce» el claro compromiso» de la Junta de Castilla y León, «que ha manifestado en varias ocasiones el interés de la Comunidad en que proyectos industriales como Ondara se consoliden, generen empleo y actividad en un área empresarial estratégica como el PEMA». La compañía subraya «la coordinación entre las diferentes entidades implicadas, liderada por Yolanda de Gregorio, gracias a la cual Iberaval se perfila como el instrumento principal para articular una solución rápida», pero el problema es que «la ventana de tiempo es mínima: la compañía no puede permitirse demoras».

Esa es la acuciante y real situación de la empresa. « Pese a la relevancia del contrato y al reciente impulso regulatorio, la situación de tesorería de Ondara es critica», reconocen por lo que «para ejecutar este acuerdo y poder afrontar los costes productivos y operativos que conlleva, la compañía necesita con urgencia herramientas de financiación de circulante, en particular los avales que permitan sostener la actividad y garantizar la producción». La propia empresa revela la gravedad de la situación ya que «sin ese soporte inmediato, existe un riesgo real e inminente de interrupción de la operativa, a pesar de contar con demanda, cliente y capacidad productiva».

La empresa asegura que en los últimos meses «ha ido cumpliendo los adquiridos con las administraciones» y destaca que su máximo responsable, David Engel, ha procedido a reforzar el proyecto «incorporando nuevos socios» y que «ha inyectado más de 1,8 millones de euros desde el inicio de la actividad productiva en julio de 2025». En estos últimos meses otros hitos alcanzados es la desafectación de «todos los trabajadores del ERTE» y «la formalización de 12 nuevas contrataciones». Estos movimientos han permitido «reforzar la estructura operativa para asegurar la continuidad, elevar la capacidad productiva y cumplir con los nuevos compromisos comerciales».

La urgencia por disponer del aval que le permita acceder a financiación es vital para Ondara que vuelve a recordarlo para finalizar su comunicado. «La compañía hace un llamamiento a cerrar en los próximos días los instrumentos de garantía necesarios para convertir este contrato en producción y suministro, evitando una interrupción de actividad en un momento decisivo», concluyen.