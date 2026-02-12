El Jueves Lardero se vive en Los Royales: fotos

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO



Pese a la situación de riesgo debido a las inundaciones, el día sonrió y llegó el tiempo de disfrutar en un tradicional acto que da comienzo al Carnaval en la ciudad de Soria, Los Royales es el centro neurálgico de la fiesta.

En la capital, las fiestas arrancarán a las 20.30 en un pregón ofrecido por Lucrecia, apartir de ahí, una completa agenda de actividades para todos los públicos