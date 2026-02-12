Heraldo-Diario de Soria

El Jueves Lardero se vive en Los Royales: fotos

Los más jóvenes arrancan el Carnaval acudiendo al monte a disfrutar entre amigos una tradición muy arraigada y querida en Soria, el Jueves Lardero

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Pese a la situación de riesgo debido a las inundaciones, el día sonrió y llegó el tiempo de disfrutar en un tradicional acto que da comienzo al Carnaval en la ciudad de Soria, Los Royales es el centro neurálgico de la fiesta.

En la capital, las fiestas arrancarán a las 20.30 en un pregón ofrecido por Lucrecia, apartir de ahí, una completa agenda de actividades para todos los públicos

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

El día permitió arrancar con ánimo el Carnaval

El día permitió arrancar con ánimo el CarnavalMONTESEGUROFOTO

Celebración del Jueves Lardero en Los Royales

tracking