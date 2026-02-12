El desembalse logra bajar a Cuerda del Pozo del 94% de cara a un viernes con un nuevo frente

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El desembalse en el pantano de la Cuerda del Pozo ha logrado bajar levemente el nivel del agua conforme avanza la jornada del jueves. A las 5.00 horas se encontraba al 94,11% de su capacidad total, un pico tras el que ha comenzado un paulatino descenso. A las 12.00 horas estaba al 93,68% y en el dato de las 17.30 horas marcaba un 93,2% y con tendencia a la baja. A las 19.20 ya estaba al 92,9%.

La salida de agua se ha mantenido entre los 145-150 metros cúbicos por segundo. Las previsiones indican que mantener abiertas la compuertas en valores altos no es 'capricho'. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) prevé que 'haga falta sitio' para el frente que viene especialmente en la tarde de este viernes.

La propia CHD ha manifestado en la tarde de este jueves a través de un parte de avenidas que "según la previsión meteorológica, este jueves las precipitaciones darán un respiro que se verá roto desde la primera hora de mañana viernes, cuando se espera el paso de un nuevo frente que barrerá por completo la cuenca" dentro de la borrasca Nils. "Este último será más activo durante la primera mitad de la jornada en el cuadrante suroeste y en el norte-noreste para la segunda", donde se enmarcaría el Sistema Ibérico de Soria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da lluvias durante buena parte del viernes, remitiendo a última hora.

"De cara al fin de semana, todo apunta a que la situación vuelve a moderarse", asevera la CHD. La Aemet tiene aviso por nieve para el sábado por la mañana en el tercio norte de Soria y por viento en toda la provincia, pero no se esperan nevadas muy copiosas. Para el domingo las probabilidades de precipitación bajan.

A ello hay que sumar que la previsión meteorológica para el lunes trae de nuevo lluvias y, sobre todo, una fuerte subida de las temperaturas máximas. El deshielo puede golpear de nuevo a la provincia de Soria.

La Confederación señala que "la situación hidrológica actual ha afectado también a los embalses de la cuenca, poniendo de manifiesto una vez más la importancia de los mismos para la laminación de avenidas y la protección de la población y bienes aguas abajo. En este sentido, cabe recordar que todos los embalses comenzaron a desembalsar de manera preventiva hace ya varios días".

Respecto al aviso de nivel rojo en la salida del embalse de la Cuerda del Pozo, la CHD señala que "es de reseñar que ha tenido puntas de entrada de hasta 280 metros cúbicos por segundo" de ríos como el Duero, Revinuesa o Ebrillos además de lo que ha podido caer al vaso por las laderas. Teniendo en cuenta que los máximos de desembalse han sido de 150 metros cúbicos por segundo, una suelta de agua que ha derivado en crecidas e inundaciones no era suficiente para amortiguar los que entraba, algo que explicaría por que se mantienen estos niveles mirando a los próximos días.

Hay un ejemplo claro de lo que supone un 'lleno total'. "Es reseñable también el desembalse efectuado desde la presa de El Pontón Alto (Segovia), río Eresma, cifrado en 27 m³/s. Este embalse, situado aguas arriba de Segovia y con una capacidad de regulación muy reducida, ha alcanzado el 100% de su capacidad. En consecuencia, los caudales de entrada y salida son prácticamente equivalentes, encontrándose totalmente agotada su capacidad de laminación", señala la Confederación del Duero.