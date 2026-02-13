La crecida del Duero en Almazán obliga a cortar el puente medieval y la pasarela

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las crecidas de los ríos y las inundaciones en Soria siguen generando complicaciones. En la mañana de este viernes Almazán ha cortado el puente medieval sobre el río Duero y la pasarela peatonal paralela debido a la fuerte subida del nivel del agua. También se han cerrado varias instalaciones deportivas en el parque de La Arboleda.

Según un comunicado emitido por el propio Ayuntamiento de Almazán, "de acuerdo con las Fuerzas de Seguridad y debido al constante incremento del nivel del Duero a su paso por Almazán, se ha procedido al cierre del puente y de la pasarela peatonal al tránsito de vehículos y personas".

Asimismo "se cierran temporalmente los servicios deportivos de polideportivo y piscina climatizada ubicados en el Parque de La Arboleda". Desde el Consistorio adnamantino se pide a los ciudadanos que "extremen las precauciones en zonas próximas al cauce" y se piden disculpas por las molestias ocasionadas.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) registraba este miércoles un caudal del Duero a su paso por Almazán cercano a los 200 metros cúbicos por segundo, suficiente para llenar cinco piscinas olímpicas por minuto. No obstante el sistema de información en directo SAIH Duero no ha actualizado la información desde entonces y salta a la vista que el nivel ha subido, así que posiblemente la cifra sea bastante superior. Hay nivel de alerta amarillo pero la crecida sigue una tendencia al alza.