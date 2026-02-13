Las crecidas en Soria ya dejan 10 alertas de la CHD, cinco de ellas rojas, con Almazán y Navapalos en niveles disparados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las inundaciones, desbordamientos y crecidas en Soria están lejos de mejorar en la tarde de este viernes. La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tiene 10 alertas en la provincia, cinco de ellas de nivel rojo. Especialmente llamativos son los datos disparados del Duero en las estaciones de aforo de Almazán y Navapalos, ambas rondando los 300 metros cúbicos por segundo y con tendencia a subir. Garray, Gormaz y la salida de la Cuerda del Pozo son los otros tres puntos donde la alerta es máxima.

Siguiendo el curso del río, la primera alerta de la CHD está en la salida del pantano de la Cuerda del Pozo, que está soltando 145 metros cúbicos por segundo según los datos disponibles a las 18.00 horas. El embalse en sí ha ganado aluna décima a lo largo de la jornada hasta situarse al 91,4% de su capacidad total.

En Garray se pueden reproducir las duras imágenes del jueves. El pico llegó entonces a 194 metros cúbicos por segundo y en la tarde del viernes está en 174 y tendencia claramente al alza. En Tardajos rebasa los 200 metros cúbicos por segundo pero por las características del tramo la alerta se queda en naranja.

La alerta roja aparece de nuevo a la altura de Almazán. Ojo, porque aquí la CHD no tiene el dato tan actualizado. El último disponible era de las 14.15 horas, con 301 metros cúbicos por segundo y previsión de que se elevase. Cabe recordar que se ha cerrado el puente, la pasarela y diversas instalaciones deportivas en La Arboleda y desde el Ayuntamiento se pide extremar las precauciones.

También en nivel rojo aparece en Duero en Gormaz, por donde pasan 220 metros cúbicos por segundo a media tarde; y en Navapalos, término de El Burgo de Osma, donde asciende a 299. En esta estación de medición la profundidad del río este viernes rebasa los seis metros. En ambos casos la tendencia esperada es de subida del caudal y el nivel, lo que eleva el grado de preocupación.

En ríos tributarios la situación no tiene alertas rojas, pero sí de otros niveles. Por ejemplo el Revinuesa en Vinuesa, el jueves en amarillo, ha subido a naranja con 38 metros cúbicos por segundo. Vierte directamente a Cuerda del Pozo junto con otros cauces, lo cual redunda de manera indirecta en las necesidades de desembalse.

El Tera en Tardesillas, junto a Garray, frisa en los 72 metros cúbicos por segundo con un nivel amarillo de alerta. No obstante al juntarse con el Duero a escasa distancia la suma de caudales agrava la situación aguas abajo.

Finalmente el Ucero tiene activas dos alertas de la CHD, una amarilla en la propia localidad de Ucero con 62 metros cúbicos por segundo; y otra naranja en Osma, donde llega a los 102 en la tarde de este viernes.

Para rematarlo, la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con más lluvia registrada durante la jornada es la de Vinuesa-El Quintanarejo, en plena cabecera, que con 36 litros por metro cuadrado entra entre las 10 con mayores precipitaciones en toda España. Además para el sábado hay aviso por nieve en la zona; el domingo suben ligeramente las temperaturas; y el lunes trae más lluvia y el termómetro en valores primaverales, lo que puede acrecentar el deshielo de lo caído hasta ahora. Máxima precaución.