La DGT corta por inundación la carretera entre Segovia y Soria por San Esteban

Las incidencias por las inundaciones en Soria cortaban desde hace días varias carreteras provinciales y dejaban problemas en las autonómicas, pero la crecida del Duero en San Esteban de Gormaz se ha 'cobrado' este sábado una nacional, cerrando además la principal vía de comunicación entre las capitales de dos provincias limítrofes. La N-110 tiene dos cortes, uno a la altura del puente del pueblo de Soria y otro de 32 kilómetros en tierras segovianas, informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En el caso del corte de la N-110 en San Esteban de Gormaz, comienza en el puente y se extiende algo más de tres kilómetros hacia Segovia. La DGT lo ha establecido a las 13.27 horas de este sábado.

Aunque se pretendiese llegar a Segovia desde pueblos de Soria 'más allá' de este corte (Fuentecambrón, Miño de San Esteban, Liceras...) no se podría completar el viaje por la nacional. En la provincia la N-110 tiene un corte entre Ayllón y Cerezo de Arriba, justo hasta la conexión con la autovía A-1. El cierre es total desde las 13.17 horas. Una vez se llega a la autovía hay aviso por "otros obstáculos" pero sin restricciones.

Con los datos de la DGT a las 18.00 horas sobre el estado de las carreteras por inundaciones, la conexión más segura de Soria capital con Segovia capital y muchos de los pueblos de ambas provincias sería de cerca de 300 kilómetros, bajando hasta Madrid para 'remontar' hasta la ciudad del acueducto. En algunas secundarias de Segovia hay aviso por nieve y tampoco parecen la mejor opción.