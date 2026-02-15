El puente de Soria que une tres épocas históricas y hoy forma parte de rutas senderistas con siglos de memoria

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Antes de ser ruta senderista, el Puente de Andaluz fue infraestructura viaria. Con indicios de cimentaciones romanas y reformas medievales, articuló durante siglos el tránsito entre Soria y Berlanga de Duero. Su actual uso peatonal responde al desplazamiento del tráfico rodado tras la modernización de la red viaria en los años 70.

Puente de Andaluz: bases romanas y reformas medievales en un paso estratégico

Los documentos conservados sitúan al Puente de Andaluz en uso, al menos, desde el siglo XVI. Es decir, hace más de quinientos años ya estaba ahí cumpliendo su función. Que pueda apoyarse sobre estructuras de época romana no sería algo extraño en esta zona. En la Meseta, muchas infraestructuras se levantaron sobre trazados anteriores porque los romanos eligieron bien dónde construir. Sabían que los pasos sobre ríos eran puntos clave y, cuando un lugar funcionaba, lo normal era reforzarlo con el paso del tiempo, no abandonarlo y empezar desde cero.

En el Puente de Andaluz se aprecian elementos que encajan con reformas medievales, algo habitual en este tipo de construcciones históricas. Cada época fue ajustando la estructura según sus necesidades y sus medios técnicos. Eso sí, hasta ahora no se ha realizado una excavación arqueológica que permita fechar con exactitud cada una de esas fases.

No hablamos de un puente levantado para impresionar, sino para funcionar. Su permanencia se explica por la utilidad. Estaba donde tenía que estar y resolvía un problema real de comunicación entre territorios.

El puente de Andaluz./VALENTÍN GUISANDE-

Continuidad del Puente de Andaluz y la antigua SO-100

El dato más sólido y verificable es su integración en la antigua carretera SO-100 hasta la década de 1970. Durante buena parte del siglo XX, el puente soportó tráfico rodado dentro de la red provincial que conectaba Soria con Berlanga de Duero.

La modernización de la red viaria, con variantes más amplias y adaptadas al tráfico contemporáneo, dejó el puente fuera del trazado principal. Ese cambio marcó un punto de inflexión. Al desaparecer el tráfico pesado, disminuyó el desgaste estructural y se abrió la posibilidad de conservarlo como elemento patrimonial.

AÑO 2002. El puente de Andaluz presentaba un buen aspecto con todos los sillares en su sitio. Los tajamares presentaban un aspecto compacto. La vegetación ya crecía entre las juntas de los sillares menos verticales.-VALENTÍN GUISANDE

En la actualidad, el Puente de Andaluz forma parte de recorridos senderistas en el entorno rural soriano.