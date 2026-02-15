Concluye la recuperación del terreno de la antigua depuradora de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La antigua depuradora no sólo es historia, sino que además sus terrenos han sido recuperados medioambientalmente. Los trabajos ya están concluidos, confirmaron fuentes municipales, y queda ahora por cerrar su destino como área de autocaravanas. Esto se realizará mediante un pliego de gestión que ahora tiene que elaborar el Ayuntamiento. De las antiguas instalaciones sólo permanece el que fue edificio de control, precisamente vinculado a la zona de autocaravanas que tiene que sustituir a la ahora informalmente constituida con la llegada de vehículos del aparcamiento de San Prudencio.

En las obras de recuperación se han empleado 120.000 metros cúbicos de tierra para conseguir las cotas actuales. Los trabajos han desplegado además 6.000 metros cúbicos de tierra vegetal para dotar al área de una capa de 20-25 centímetros de tierra productiva los 25.000 metros cuadrados de plantación. En estos 25.000 metros cuadrados se han desarrollado tareas de hidrosiembra a base de una mezcla de semillas herbáceas y leñosas, con una densidad de 30-35 gramos por metro cuadrado formada por especies autóctonas de la zona. Constan 150 unidades de encina carrasca, expresaron fuentes municipales.

Hay también una senda botánica formada por 15 especies identificadas por cartelería. Finalmente, se han dispuesto especies con diferentes portes y follajes para conseguir una barrera visual, compuesta por saúcos, prunos arbustivos, endrinos, escalonias o retamas, entre otras especies.

Como zona de autocaravanas, la zona de la antigua depuradora vendrá a cubrir un vacío de infraestructura turística de la ciudad, que ahora carece de una pública. Su situación privilegiada en las márgenes se espera que sea un nuevo atractivo para un río que en verano recibirá la importante novedad del barco fluvial con destino al embalse de Los Rábanos.

La desaparición de la antigua depuradora coincidió con la entrada en servicio de las nuevas instalaciones en Sinova, que en estas fechas cumplen un año de funcionamiento. Pasado el periodo de prueba, ya se encuentran en manos de la gestión de la empresa mixta del agua, la entidad público-privada que gestiona el recurso hídrico.