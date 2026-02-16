Las lluvias prometen en Soria una primavera «explosiva y dura» para los alérgicos

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Las abundantes precipitaciones del tren de borrascas que ha descargado en Soria durante las últimas semanas promete una primavera «explosiva y muy dura» para las personas alérgicas, tal y como indica el coordinador del Servicio de Alergología del Complejo Hospitalario de Santa Bárbara, de Soria, Jonatan Vicente. En este momento las cupresáceas (cipreses, arizónicas) ya han comenzado a polinizar y los alérgicos a este tipo de polen de invierno ya han notado sus síntomas. Las cupresáceas han adelantado su pico de actividad complicando el escenario para los alérgicos de este tipo de polen en Soria.

Sin embargo, es verdad que las lluvias actúan como una especie de cortina «que limpian el polen», aunque, advierte Vicente, es «algo temporal» ya que en cuanto aparezcan un par de días de sol el escenario revierte ya que el polen no ha desaparecido y los cipreses «vienen fuerte». Un escenario el de este año que tilda «como «excepcional. La tierra está llena de agua y en cuanto aparezca el sol y las temperaturas sean más suaves los síntomas van a aparecer».

Este fenómeno es el preludio de la «primavera explosiva» que se avecina. Y es que, asegura el alergólogo, «las previsiones de la primavera dependen mucho de los episodios de lluvias de otoño e invierno que, al ser tan abundantes, van a dejar una primavera preciosa a nivel de vegetación pero muy complicada para las personas alérgicas» Las cupresáceas son especialmente problemáticas debido a su alta presencia en parques, jardines y cementerios, además de su capacidad para liberar nubes de polen visibles al ojo humano ante la más leve brisa.

Por todo ello, el alergólogo recomienda a las personas que ya saben que son alérgicas y tienen medicación pautada «comprar la medicación para tenerla ya en casa y comenzar a tomarla en cuanto noten los primeros síntomas». Esto es algo fundamental, intentar adelantarse y no empezar a medicarse cuando el pico de síntomas sea muy fuerte. Y es que, apunta, «hay que tomar la medicación dos o tres días para comenzar a notar sus efectos» no es como un analgésico que su efecto es inmediato. Otro de los aspectos importantes es «ser constante. No pasa nada por tomar antihistamínicos o inhaladores dos o tres meses». Además, añade, «los antihistamínicos actuales son de segunda generación y ya no tienen ese efecto sedativo que sí tenían los de primera generación».

Y es que, indica, el especialista «hay pacientes con síntomas agudos que provocan síndromes de alergia descontrolados que llegan a ser invalidantes». Por todo ello, la medicación es «fundamental».

El cuadro clínico de un paciente con alergia al polen requiere picor intenso en los ojos, lagrimeo y enrojecimiento (conjuntivitis alérgica). También estornudos frecuentes, congestión nasal y picor en el paladar o garganta. Precisamente estos síntomas de picores son claves para diferenciar la alergia de un resfriado.

Además, debido a la liberación de histamina, muchos afectados experimentan cansancio generalizado que se une a la fatiga y somnolencia al no encontrarse bien y no poder descansar y dormir bien por las noches. A todos estos síntomas hay que sumar el asma estacional. En los casos más graves, se registran tos seca y pitos al respirar.

Por otra parte, indica Vicente, «es importante que las personas que no han sido diagnosticadas acudan a su médico de cabecera para que pueda pautarles la medicación mientras llega la cita con el especialista». Y es que, admite, «en época de alergia hay mucha más demanda de consultas por lo que pido paciencia» aunque, advierte, «las pruebas de alergia se pueden realizar a lo largo de todo el año, aunque no haya síntomas ya que si una persona está sensibilizada a un determinado tipo de polen, va a salir igual en octubre que en mayo».

Por otra parte, además de las medicaciones, Vicente recuerda otras medidas para intentar mejorar la calidad de vida de estos pacientes en los peores meses ya que, repite, «viene una primavera muy dura». Por ello, también es importante «llevar gafas de sol, la mascarilla es un buen filtro, cambiarse de ropa al llegar a casa, ventilar en las horas de más calor, evitar las salidas al campo...», enumera.

Todo ello teniendo en cuenta que «cada vez hay más alergia. Entre el 25% y 30% de la población tiene algún tipo de alergia», explica apuntando que «afecta a todas las edades, tenemos pacientes de 0 a 100 años. No es letal pero es crónica». De hecho, indica, «llevo 19 años en Soria y tengo pacientes que comencé a ver cuando tenían 18 años y ya tienen hijos y sigo tratándoles». Además, «cada año debuta mucha gente por lo que a los pacientes que ya teníamos se suman los nuevos que debutan cada año».

En este momento, subraya, «las cupresáceas y las gramíneas compiten por el primer puesto» en cuanto al polen con mayor número de afectados. Antes las gramíneas eran las primeras pero las cupresáceas compiten ahora por el primer lugar. Sin olvidar, destaca Vicente, «que hay muchos pacientes polisensibilizados, es decir, con alergia a varios tipos de polen por lo que pueden comenzar a tener síntomas en febrero con las cupresáceas y no encontrarse bien hasta agosto, tras la época de las gramíneas». En Soria, concluye Vicente, «no hay mucho olivo, pero entre las plantas oleáceas sí hay bastante fresno y lilo, que también son muy alérgenas» sin olvidar las malezas «como el plantago» que es otra de las variedades con muchos pacientes sensibilizados en la provincia.