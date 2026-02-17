Soria tiene uno de los 25 tramos de carretera más peligrosos de la red nacional de carreteras

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

Las carreteras de Soria tienen uno de los 25 tramos más peligrosos de España en la red nacional. Un estudio del RACE y el RACC analiza la siniestralidad y la gravedad de las víctimas implicadas en accidentes de tráfico en función del volumen de vehículos para determinar cuáles son las zonas de mayor riesgo, y la provincia aparece en la lista. El tramo está en la N-111 (la 'carretera de Logroño') en la zona de Garray. Además, la N-110 en Segovia, principal conexión con Soria, tiene otros dos señalados.

Castilla y León concentra seis de los 25 tramos más peligrosos de toda la red nacional en los que entre los años 2022 y 2024 fallecieron siete personas y otras 20 resultaron heridas, según se desprende de estudio de evaluación del riesgo de carreteras en España de RACC y la Fundación RACE, al que ha tenido acceso Ical.

El ‘punto negro’ más peligroso de Castilla y León se sitúa en la provincia de León, entre los kilómetros 400 y 406 de la N-6, a la altura de Carracedelo, donde en el periodo analizado se registraron dos accidentes con sendos heridos. En función del tráfico el índice este este punto se sitúa en 160 y es el segundo más alto de toda la red, solo por detrás de la N-340 en Tarragona.

El segundo tramo más peligroso de la Comunidad y el tercero de toda España, se ubica en la provincia de Segovia, en la N-110, entre los los kilómetros 154 y 162, a la altura de la localidad de Gallegos, donde en el periodo analizado se contabilizaron dos accidentes con un balance de cinco fallecidos y dos heridos. Está en la conexión principal entre Segovia y Soria.

Los otros cuatro tramos de alta peligrosidad de la Comunidad se ubican en León, en la N-621 (kilómetros 62-67) y en la N-630 (kilómetros 87-99); en Soria, en la N-111, entre los kilómetros 234 y 244, a la altura de Garray y en Segovia, en la N-110 (kilómetros 216-226).

A los seis tramos ‘negros’, en la red estatal de Castilla y León hay que sumar 16 tramos peligrosos. En total, en el periodo analizado en estos puntos se han registrado 61 accidentes, con 26 fallecidos y 70 heridos.

A nivel nacional, el índice de riesgo de siniestralidad en autopistas y autovías del Estado aumentó por primera vez en 15 años, mientras un total de 3.122 kilómetros de carreteras estatales en España presentan un riesgo elevado o muy elevado, lo que supone un 11,8% del total.

Por comunidades autónomas, Aragón es la que presenta una mayor proporción de kilómetros estatales con riesgo elevado o muy elevado (21% del total en esa región), por delante de La Rioja (18%), Castilla y León (16%), y Galicia (12%). En el lado opuesto están Navarra (0,0%), Comunidad de Madrid (2%) y Comunidad Valenciana (7%).

León, la provincia más peligrosa

En cuanto a las provincias, León lidera el ranking de puntos 'rojos' y 'negros' (27% del total en su territorio), por delante de Huesca (26%) y Palencia (25%).

El estudio analiza la peligrosidad de 26.470 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE), repartidos en 3.595 tramos, teniendo en cuenta la evaluación de los siniestros entre 2022 y 2024, su gravedad y su relación con las características de las vías. Las carreteras estatales suponen un 16% de las totales en España y canalizan el 53% del tráfico total de vehículos.

El resultado se estructura en un ‘índice de riesgo’, definido como el número de siniestros mortales y graves ocurridos en un tramo en función de la intensidad del tráfico.