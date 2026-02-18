En imágenes: Entramos en un simulacro de los bomberos de Soria

La antigua prisión de Soria sirve de escenario para la realización de maniobras que implican la simulación de un incendios, el rastreo y búsqueda en ambientes con humo, así como evacuación desde fachadas utilizando vehículos de altura.

Por si las labores de estos días derivadas de las inundaciones no fueran suficientes, los bomberos del SEIS (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Soria) permanecerán durante toda la semana mejorando su formación y permitiendo que este equipo de profesionales se mantenga apunto para cuando toque actuar en una situación de urgencia real.

Los profesionales actualizan su formación ante la próxima situación de riesgo realMARIO TEJEDOR Simulacro de los bomberos en la antigua prisión de Soria

