El PP de Soria critica que el PSOE "haga caja" con el incremento de la zona azul y de la grúa

El Grupo Municipal del Partido Popular de Soria muestra su rechazo frontal a la subida hasta 9 euros de la tasa para anular denuncias en la zona azul aprobada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la capital, una medida que los populares tildan de "claramente recaudatoria que vuelve a cargar el peso sobre vecinos y trabajadores", indican en una nota de prensa.

Esta decisión, apuntan, "resulta aún más incomprensible en una ciudad donde la falta de aparcamientos es una realidad diaria, con numerosas zonas saturadas y escasas alternativas para estacionar". Para el Grupo Popular, "penalizar económicamente a quienes sufren esta situación demuestra una absoluta falta de sensibilidad".

A ello se suma el incremento de las tarifas de la grúa municipal, encadenando "subidas que afectan directamente al bolsillo de los sorianos".

Además, el Partido Popular considera "improcedente aplicar esta subida cuando al contrato actual de la zona azul le restan apenas tres meses de vigencia, lo que evidencia una gestión precipitada y carente de planificación". Esta posición ya fue explicada en la comisión de Servicios Locales, con el voto en contra del Grupo Municipal.

Desde el Partido Popular, concluyen, "defendemos un modelo de movilidad que facilite la vida a los ciudadanos, apoye al comercio local y no convierta el estacionamiento en un mero instrumento de recaudación".