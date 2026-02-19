'Un asesino en serie en Soria, ¿en serio?', el libro más escuchado de comedia de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

'Un asesino en serie en Soria, ¿en serio?' de Ager Aguirre, narrado por Marta García-García. Este es el libro en el apartado de comedia más escuchado de España, según un estudio de Audible.

El entretenimiento en audio continúa desempeñando un papel cada vez más relevante en España, Italia, Francia y Alemania, consolidándose como uno de los fenómenos culturales y mediáticos más dinámicos de los últimos años.

Según Audible Compass 2025, realizado por Verian para Audible, compañía de Amazon y distribuidora global de entretenimiento digital en audio de alta calidad —incluidos audiolibros, pódcasts y series de audio—, más del 70% de los encuestados en España, Italia, Francia y Alemania escucha contenido en audio, y casi cinco de cada diez afirman haber incrementado su frecuencia de escucha en 2025 en comparación con el año anterior.

En el apartado de comedia, el podio lo ocupa la citada obra 'Un asesino en serie en Soria, ¿en serio?'. La segunda posición es para

'Historia Absurda del Mundo II' de Ad Absurdum, también con protagonismo soriano, ya que está narrado por Luis Larrodera.

La tercera posición es para 'Los maridos' de Holly Gramazio, narrado por Victoria Cordón.

'Un asesino en serie en Soria ¿en serio?' narra las peripecias de Sarah Olmes, una inspectora de policía con una increíble capacidad de deducción… que solo ha servido para ganarse la enemistad de toda la comisaría. Y es que no ha resuelto ni un solo caso en su carrera.

Desterrada a un despacho sin ventanas —y sin futuro—, se plantea si debería dimitir y dedicarse a repartir propaganda.

Hasta que su comisario, el inaguantable José Demás, se deshace de ella enviándola a un nuevo, y en apariencia resuelto, caso: el accidente de un célebre cocinero durante la décima edición del International 'Challenger of Torrenos Unique from Soria'. El famoso ICTUS.

Acompañada por el agente Ernesto Truhan —especialista en pasar desapercibido hasta para un detector de vida— , Sarah empieza a sospechar que en el hotel no solo se fríen torreznos, también se cuecen asesinatos.

¿Se enfrenta Soria a un asesino en serie o el olfato de Sarah volverá a estar más perdido que un millennials sin Gps?

'Un asesino en serie en Soria, ¿en serio?' no es un thriller policíaco al uso. Aunque haya una investigación, una inspectora y unos cuantos cadáveres. Es una parodia desvergonzada, una sátira y un homenaje —con collejas— a todos esas historias que prometen tensión trepidante, sangre y giros imposibles.

Aquí, el mayor giro de guion es que lo leerás riéndote a carcajadas mientras intentas averiguar quién es el asesino.

Ager Aguirre se ríe de sí mismo en este libro. Después de publicar varias novelas del género policíaco, da una vuelta de tuerca a su estilo y le añade el humor negro y la sátira a la investigación policial. La risa entre un montón de asesinatos es como la lechuga en una hamburguesa: nadie sabe que pinta algo saludable entre tanta grasa, pero ayuda a que esté deliciosa.

Audiolibros

Los audiolibros se perciben como una forma eficaz de relajarse, entretenerse y desconectar de las preocupaciones diarias. Los participantes en España, Italia, Francia y Alemania coinciden en gran medida: casi el 90 % considera los audiolibros como un entretenimiento de alta calidad y una herramienta valiosa para la relajación diaria. Además, otro 86% cree que son una buena manera de aprender cosas nuevas.

La mayor parte del tiempo, los audiolibros se escuchan en casa (68%), frente al 46% que los escucha fuera del hogar, aunque los hábitos varían según el país. Los contextos y motivaciones para la escucha también difieren: en España y Alemania, las personas suelen escuchar audiolibros para conciliar el sueño (34% y 27%, respectivamente); en Francia, se valoran como entretenimiento sin pantallas (24%); mientras que en Italia, proporcionan compañía constante a lo largo del día (25%). En todos los países, independientemente de dónde o por qué se escuchen, las elecciones se basan principalmente en el género (84%), la temática (81%) y que la historia esté narrada por una voz conocida y querida (81%).