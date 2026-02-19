Un 35,4% de los médicos de Soria secundan la huelga con 560 consultas suspendidas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El paro convocado este jueves en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 18,6%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el caso de Soria el seguimiento de la huelga se cifra en el 35,4% con 74 médicos y ha obligado a la suspensión de 560 consultas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 25% en Atención Hospitalaria (1.290 profesionales en huelga) y del 8% en Atención Primaria (233 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.523 facultativos de los 8.174 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,5%, 39 médicos en huelga; Burgos, 29,2%, 246 en huelga; León, 21,8%, 358; Palencia, 21,1%, 90 médicos; Salamanca, 14,7%, 274 facultativos; Segovia, 14,4%, 61; Valladolid, 17,7%, 326 médicos; y Zamora, 1 %, 55 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 6.840 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 1.106; León, 1.708; El Bierzo, 364; Palencia, 434; Salamanca, 1.001; Segovia, 168; Valladolid Este, 371; Valladolid Oeste, 470; y Zamora, 238.

De la misma manera, se han cancelado un total de 224 intervenciones quirúrgicas, 665 pruebas diagnósticas y 4.418 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.