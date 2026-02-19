El Ayuntamiento de Soria busca el acuerdo del comité para pedir que medie el Serla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Soria, Eder García, confía en poder avanzar en la negociación con el comité de empresa y, para ello, señala que es necesario desatascar el «punto de fricción» que supone que un asesor funcionario del Consistorio Ayuntamiento, no miembro del comité, insista en grabar las sesiones cuando éstas ya tienen audio-acta que se puede consultar. Para no encallarse y conseguir avanzar, el Ayuntamiento trasladará al comité de empresa formalmente su predisposición a acudir al Servicio Regional de Relaciones Laborales, Serla, como órgano de mediación. Ahora, será el comité, antes de la próxima cita, una vez aplazada la del lunes, quien deba aceptar o no esta alternativa tras tres reuniones fallidas por el mismo motivo, indicaron fuentes del equipo de Gobierno.

El comunicado del Consistorio se produce un día después de que los sindicatos representados en el Ayuntamiento mostraran su apuesta por una mediación o «arbitraje jurídico», una vez que sus alegaciones al presupuesto municipal, para que se incluyera la plantilla de personal, fueran rechazadas en el pleno del día 18. En la rueda de prensa que convocaron pusieron de manifiesto que las actas de las reuniones les llegan con meses de retardo y por eso optan por sus propias grabaciones, una intención que ha suscitado la suspensión de los últimos encuentros al levantarse de la mesa la parte de la administración.

Desde el Ayuntamiento recordaron este jueves en un comunicado que el 10 de febrero pasado se comunicó al comité de empresa, a través de su presidente, el inicio del periodo de consultas, junto con la propuesta de un calendario de reuniones.

El 12 se celebró la primera sesión de trabajo con el aviso de que la misma se grabaría exclusivamente a los efectos de facilitar la redacción del acta. El asesor de USO manifestó su decisión de grabar también «algo que no procede», indicaron fuentes municipales, y que «además resulta innecesario al existir ya una herramienta de comprobación oficial».

La segunda sesión se programó el 16 y se repitió la situación insistiendo en que ante cualquier discrepancia en el acta se garantizaría el acceso a la grabación y se procedería a rectificar. De nuevo, se levantó la sesión y la situación se volvió a repitió este jueves.

Por todo ello, el Ayuntamiento propuso al comité la adhesión al III Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y determinados Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León (ASACL). «El objetivo en sí mismo es conseguir una solución autónoma basada en los principios de gratuidad, igualdad procesal, celeridad, imparcialidad, inmediación, audiencia de las partes y contradicción, respetándose, en todo caso, los principios constitucionales y la legislación vigente», informaron desde el Consistorio.

El concejal de Personal considera que esta opción, aceptada por las dos partes, puede servir de garantía de voluntad de negociación por ambas partes.

Desde los sindicatos indicaron el pasado miércoles su deseo de llevar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo el rechazo por parte del pleno de sus alegaciones al presupuesto, pero supone una acción costosa que no pueden afrontar –para las administraciones no tiene coste– por lo que apuestan por un arbitraje «sin coste para las partes». Una fórmula que «es lo más normal entre personas que quieren llegar a un entendimiento», recalcaron.