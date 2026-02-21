La Mejor Trufa del Mundo está en Medinaceli: estos son los ganadores del concurso Trufax

Ganadores del concurso de trufa en Medinaceli.HDS

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria

Medinaceli ha sido escenario este sábado del Concurso a la Mejor Trufa del Mundo, un punto de encuentro del sector trufero organizado por la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de la villa. El evento ha tenido lugar en el marco de la feria Trufax, en el que se ha alzado como ganador Francisco Esteban, de Laina, que se estrenaba en el certamen. En segundo lugar ha quedado Alfonso Fresneda, de la capital soriana; y el tercer puesto ha sido para Mario Martínez, de Torlengua. Un total de 36 participantes, según fuentes de la institución provincial, se han dado cita en el concurso.