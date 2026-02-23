La crisis de Gamesa y la automoción lastran un 30% las exportaciones de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Tras una década de crecimiento sólido y prácticamente constante, las exportaciones de las empresas sorianas cierran un 2025 con malas cifras. Los datos oficiales del Instituto de Comercio Exterior (Icex) marcan un descenso del 28,36% con respecto al año 2024 –el mejor en la serie histórica– para cerrar el 2025 con operaciones por valor de 599,78 millones de euros. Un descenso que se fundamenta en la caída de las ventas vinculadas al sector de la industria auxiliar del automóvil y que llega a provocar que Alemania, principal socio comercial de Soria en los últimos años, pierda esa posición de privilegio en favor de Francia. También hay una fuerte influencia en las cifras de la crisis de Siemens-Gamesa en Ágreda.

Los datos publicados esta semana indican, como está explicado, que el valor total de las exportaciones de Soria el pasado año alcanzó los 599,78 millones de euros que aunque es la segunda cifra más alta de los últimos 10 años supone un descenso del 28,36% con respecto a 2024. Soria lleva desde 2022 superando ampliamente los 500 millones de euros en exportaciones y en 2024 se marcó el récord con más de 830 millones. Por explicar la evolución en los últimos años basta indicar que en 2015 el valor de las operaciones cerradas por empresas de Soria con socios extranjeros apenas superaba los 400 millones.

Los informes del Icex hacen un primer análisis de los datos sobre 4 grandes sectores. Son alimentación, bebidas, bienes de consumo y productos industriales y tecnológicos. Este último sector representa más del 90% de las ventas de Soria en el extranjeros y el año pasado las cifras cayeron un 30,6% pasando de 791,6 millones de euros a 549,78. Los otros tres sectores tuvieron incrementos en las ventas al exterior, aunque solo el sector agroalimentario, con algo más de 44 millones, tiene relevancia en las cifras de exportaciones de Soria.

Un análisis más detallado, indica que los elementos producidos en Soria que más se han vendido en los últimos años en el extranjeros son los equipos, componentes y accesorios de automoción. En los 4 últimos años han sido el producto más comercializado con cifras por encima de los 190 millones, suponiendo en torno al 30% del total de las exportaciones sorianas. Sin embargo, en el 2025 las ventas de este tipo de productos cayeron un 28,4% limitando el valor total de las exportaciones a 170,4 millones de euros. Las rebajas más grandes no obstante se vinculan con sectores denominados grupos electrógenos y maquinaria eléctrica con descenso de más del 80% y ‘pérdidas’ de 100 millones con respecto al ejercicio anterior.

El Icex permite profundizar aún más y detectar aquellos productos concretos cuyas operaciones han sufrido un mayor descenso. En este listado aparecen ya algunos de los productos directamente relacionados con la industria auxiliar de la automoción de Soria. Es el caso de las cerraduras de vehículos. El año pasado se vendieron productos de este tipo por casi 63 millones, pero con un descenso del 8,2% sobre el año anterior. En el caso de los espejos retrovisores la caída es más pronunciada. Se vendieron espejos por valor de 41,5 millones de euros, pero hay una caída del 24% sobre 2024. Por último, en los frenos y servofrenos también hay una caída, del 35,8% pasando de más de 22 millones a superar los 14.

El impacto de la industria auxiliar del automóvil es importante, pero no lo es menos la crisis sufrida por Siemens-Gamesa de Ágreda. Las cifras evidencian la importancia de la compañía en la economía de Soria. Uno de los grupos que más descenso marcan son los grupos electrógenos de energía eólica que cayeron casi un 80%. En 2025 no se llegaron a alcanzar los 25 millones de euros en ventas cuando en 2024 se habían superado los 120. También afecta al producto catalogado bajo el epígrafe partes de motores y máquinas motrices que no llegan a los 20 millones en operaciones durante el 2025 cuando el año precedente rozaron los 130 millones.

Las cifras también tiene un reflejo en las relaciones comerciales de las empresas de Soria. La más significativa es que Alemania ha dejado de ser el principal socio comercial de la provincia. En 2024 desde Soria llegaron al país germano productos por valor de 148,3 millones de euros y el año pasado la cifra se redujo a 106,4 millones de euros con un descenso del 28,3%, es decir, la misma caída que el global de las exportaciones. Esta circunstancia provoca que Francia, segundo socio comercial en los últimos años, escale al primer puesto a pesar de que también han descendido las exportaciones con el país galo un 8%. Prácticamente, hay una caída en el volumen de negocio con prácticamente todos los principales países a los que exporta Soria salvo con Bélgica que mantiene el tercer puesto y además crece un 12,2% con respecto a 2024. El volumen económico de los productos de Soria que llegan a Bélgica es de 86,1 millones de euros, según el Icex.