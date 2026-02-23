El embalse Cuerda del Pozo, al 79% de su capacidad y ya 'quieto'

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Las aguas vuelve a su cauce y Cuerda del Pozo se mantiene quieto. El embalse se encuentra al 79,11% de su capacidad, fuera ya de cualquier temor ante la salida de agua tras el episodio de inundaciones vivido en la provincia este mes de febrero. Del conjunto de embalses de la cuenca del Duero, el soriano, que regula el sistema del Alto Duero, es el que presenta niveles más bajos con arreglo a su capacidad (con excepción de dos pequeños embalses en Salamanca -sistema Ágreda-), según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD.

Cuerda del Pozo contiene actualmente 196,796 hectómetros cúbicos de agua, frente a los 213,492 hectómetros cúbicos de la semana anterior, cuando estuvo al 85,82% de su capacidad total, que es de 248,776 hectómetros cúbicos.

La radiografía que ofrece en embalse este lunes es bastante diferente de la que mostraba la semana pasada y la anterior, cuando llegó a soltar 155 metros cúbicos por segundo. Actualmente la salida de agua se sitúa en 17 metros cúbicos por segundo.

Con respecto al año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 176,757 hectómetros cúbicos de agua, el 71,05% de su capacidad.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 35,40 litros por metro cuadrado.

La CHD ha retirado casi todos los avisos en la cuenca, con solo cuatro alertas menores, de bajo peligro, una de las cuales está en Soria. Es en Navapalos, donde el caudal presenta tendencia a la baja si bien lleva un caudal de 127,03 metros cúbicos por segundo. Los otros tres avisos en el Duero en Castilla y León están en Burgos y Valladolid, según información de la CHD en tiempo real.

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) se encuentran de media al 82,8% de su capacidad, con un almacenamiento de 2.363,9 hectómetros cúbicos. Este valor supone casi 14 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y un punto más que lo registrado hace un año, recoge Ical.

En la última semana, la reserva hídrica aumentó en 23,5 hectómetros cúbicos. En León, el sistema Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño y el Esla y Órbigo se encuentran al 87,5%; en Palencia, el Camporredondo y Compuerto, del Sistema Carrión al 81,6%; y el (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), del Sistema Pisuerga al 76,5%.

Respecto a Burgos (Arlanzón y Úzquiza), el Sistema Arlanza se encuentra al 85,6%; en Soria (Cuerda del Pozo), el Sistema Alto Duero al 79,1%; en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), el Sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja al 85,1%; y en Ávila (Castro de las Cogotas), el Sistema Cega-Eresma-Adaja al 84,8%.

Por último, en Salamanca (Santa Teresa), el Sistema Tormes se encuentra al 80,1% y el (Irueña y Águeda): Sistema Águeda al 65,5%.