Cuerda del Pozo deja de estar en alerta roja y la CHD sigue reduciendo el desembalse

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El embalse Cuerda del Pozo deja de estar en alerta roja. El desembalse ha caído en apenas cinco horas en torno a 30 puntos hasta situarse en estos momentos (sobre las 17.30 horas de este viernes 20 de febrero) en 50 metros cúbicos por segundo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, en tiempo real.

El cese de las lluvias hace unos días parece haber puesto fin al episodio de tren de borrascas e inundaciones que ha sufrido la provincia de Soria este mes de febrero, con el embalse en situación de alerta roja desde hace diez días, al igual que diversos tramos del Duero a su paso por la provincia. Especialmente crítica ha sido la situación en Garray, San Esteban de Gormaz, Almazán y Langa, entre otras poblaciones.

El embalse soriano, en la cabecera alta del Duero, ha sido el último punto rojo de la cuenca del Duero en Castilla y León, que lo ha mantenido en máxima alerta hasta primera hora de la tarde cuando se ha reducido a nivel naranja.

La fluctuación en el nivel de desembalse en las últimas horas es notable, según reflejan los datos de la CHD. Durante la jornada anterior se mantuvo en torno a los 85 metros cúbicos por segundo, mientras que este viernes el caudal se sitúa en una horquilla entre los 60 y 70 metros cúbico e incluso a los 53 de madrugada. En algún momento del día la estación de aforo del embalse ha estado soltando hasta los 90. De ahí la fluctuación.

De seguir en esta situación, es probable que la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, no vuelva a subir el nivel de desembalse en los términos de la semana anterior o principios de ésta, a tenor de lo manifestado este jueves por el director técnico del organismo hidráulico, durante la reunión del Cecopi. Según el histórico, el mayor caudal de desembalse fue de 155,43 metros cúbicos por segundo.

La mejora de la situación ha derivado en la rebaja a situación 1 de emergencia el Plan de Protección Civil de Castilla y León (Inuncyl), acordado por el Cecopi.

Junto a Cuerda del Pozo se mantiene también en estado naranja Navapalos, la otra estación con mayor caudal en este episodio de crecidas de ríos en Soria. Gormaz y Garray se encuentran en amarillo (peligro bajo).

La CHD no baja la guardia y hace un llamamiento a la precaución a través de sus redes sociales. El episodio de crecidas e inundaciones ha sido uno de los más graves de los últimos años, sin olvidar las consecuencias de Filomena y el tren de borrascas en el invierno de 2025 que sacudió a puentes medievales de Soria. Los sectores agrario y empresarial también se ha visto en esta ocasión afectados.

El nivel del desembalse de la confederación ha estado en el ojo del huracán también en la política, con críticas por parte de alcaldes de la provincia y del PP, que ha pedido la comparecencia de la presidenta de la CHD, la soriana María Jesús Lafuente, para que dé explicaciones por las inundaciones.