Regadío, digitalización y relevo de los jóvenes, apuestas del PP para el campo soriano

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Regadío, incorporación de jóvenes y digitalización son las grandes apuestas del PP en la provincia, como destacó la consejera de Agricultura y Ganadería, María González Corral, en la reunión de partido con agricultores, ganaderos y la industria agroalimentaria de Soria, acompañada de la cabeza de lista a las elecciones autonómicas por la provincia, Rocío Lucas.

González Corral avanzó las líneas del programa electoral calificando de fundamental la incorporación de jóvenes, los regadíos, la innovación y digitalización «para que hagan más eficiente sus explotaciones», además de apoyar al sector con la promoción «y con una buena imagen para trasladárselo a todos los ciudadanos».

Antes del encuentro para conversar con el sector, la titular de Agricultura puso de manifiesto su constatación de que allí donde se realizan inversiones en regadío, «se fija más población, se incorporan más jóvenes, la actividad económica es mayor, y por eso tenemos una apuesta clara». Recordó que en la legislatura que acaba se han realizado distintas actuaciones, como en Hinojosa, «con gente que ya está trabajando e invirtiendo para sacar una mayor rentabilidad a sus explotaciones», pero también en el canal de Ines y Eza. «Estamos trabajando para poder incorporar la segunda fase a ese convenio con Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias) y se lo hemos solicitado para que, por favor, lo incluya y podamos dar continuidad», señaló, y añadió en sus peticiones al Ministerio de Agricultura, «que siga apostando por los regadíos e incluyéndolos en las futuras adendas», y al Ministerio de Transición Ecológica, «que no pongan trabas y apruebe las declaraciones de impacto ambiental que tenemos pendientes».

Puso como ejemplo el Campillo de Buitrago, donde está a la espera de esa declaración, «entendemos que positiva, porque allí donde modernizamos regadíos, ahorramos agua y ahorramos energía para que podamos licitar este proyecto y seguir continuando».

González Corral se refirió igualmente a las concentraciones parcelarias y las 30.000 hectáreas en la provincia «en distintas fases, en las que estamos avanzando», matizó, como la de Ágreda. «Vamos a seguir avanzando en otras zonas porque donde hay una concentración parcelaria, después vienen obras de infraestructura rural». Mencionó en ese sentido la zona de Dévanos y anunció que aprobarán la licitación «próximamente».

La representante popular recalcó que Soria cuenta con productos de calidad «en los que siempre hemos ayudado», refiriéndose en especial a la trufa, la manzana o el chorizo, que se encuentran tramitando el reconocimiento de figuras de calidad. «Nos comprometemos a seguir apoyándoles, como hemos hecho en otros casos, como con el Torrezno, ya a las puertas de conseguir ese sello».

Respecto a la PAC pos 27, actualmente en negociación, «en un momento crucial», apuntó la consejera, la postura es «no hacerlo de manera aislada, de una forma partidista, hacerlo desde la escucha y desde el diálogo».

Por su parte, Lucas manifestó que «el PP es el partido del campo, de los agricultores y de los ganaderos», poniendo de relieve su vinculación: «Hemos estado siempre con ellos en todos los momentos. No les hemos abandonado nunca, a las buenas y a las malas, a las duras y a las maduras. Hemos estado con una política de ayuda a incentivos, al regadío, a la transmisión de las explotaciones, desarrollando esas explotaciones importantes agroalimentarias»

La cabeza de lista del PP por Soria recordó que la provincia es donde los agricultores tienen más seguros contratados, prácticamente el 90% de ellos. «Somos una provincia que se protege y se cuida, y desde la Junta de Castilla y León, desde el gobierno del Partido Popular, lo que pretendemos es bonificar y seguir bonificando esos seguros en las explotaciones agrarias». Lucas se refirió igualmente a la fiscalidad cero en el mundo rural, «en transmisiones de negocios, adquisición de vivienda, transmisión y adquisición de un local y transmisión en explotaciones agrarias relevantes, muy importante a la hora de transmitir y de tener en cuenta ese negocio», y también a la apuesta por el regadío.

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, quiso enfatizar que «el sector agrícola es básico y para el Partido Popular es primordial» y puso en valor la reunión de ayer, «en un momento en el que el campo está atravesando momentos difíciles».