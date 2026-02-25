Vivienda
Una firma soriana surtirá a la Junta de 150 unifamiliares industrializadas
Solo Cortabitarte se presenta para un contrato que movilizará 21,2 millones de euros/ Otro lote de 80 viviendas está en proceso y aún se tiene que definir su ubicación
En poco más de 2 años una decena de municipios de Castilla y León, alguno de ellos de la provincia de Soria, contarán con 150 nuevas viviendas unifamiliares industrializadas. La Junta explora esta nueva vía para dar respuesta a la crisis habitacional y a finales de enero inició el proceso de contratación de 230 hogares de este tipo en dos contratos. El primero, con las citadas 150 viviendas, ya ha completado el proceso de recepción de ofertas con una única propuesta, la de la soriana Cortabitarte, según consta en la plataforma de contratación del Estado.
José Ángel Campillo
El contrato para las 150 viviendas movilizará una inversión de 21,28 millones de euros y el plazo de ejecución, una vez firmado, es de 24 meses. El procedimiento abierto por Somacyl cumplió el lunes el primer hito al cerrarse el plazo de recepción de ofertas. La primera mesa de contratación, celebrada ese mismo día, constató la llegada de una única propuesta que corresponde a la presentada por Vipresoria, nombre societario de Cortabitarse. La mesa comprobó que la documentación se ajustaba al pliego, admitió al licitador y procedió a trasladar el expediente al preceptivo análisis técnico. En cuestión de un par de semanas la adjudicación debería hacerse oficial.
Las viviendas se ubicarán en varios municipios de la Comunidad que aún no están determinados, según se establece en el pliego, y que se decidirán «en función de las necesidades de vivienda de protección pública y de los acuerdos que se formalicen con las Diputaciones provinciales». Tal y como publicó este medio cuando se conoció el proyecto están avanzadas las conversaciones con pueblos como Mansilla de las Mulas (León) y Guijuelo (Salamanca).
Según se establece en el pliego, el adjudicatario será responsables de la fabricación de los elementos para el montaje de las viviendas, el transportes de los mismos hasta la ubicación designada, el montaje de las viviendas y la ejecución de las instalaciones previa a la puesta en servicio y entrega final de las viviendas. La cimentación correrá a cargo de Somacyl.
La previsión es que estas viviendas formarán parte del programa de promoción pública en venta, con una bonificación del 20%para jóvenes menores de 36 años. En principio, unos 90 adosados estarán listo en 2026 y el resto en 2027, según las estimaciones de Somacyl recogidas por Ical. En este sentido, recordar que hay otro proceso de licitación en marcha con otras 80 viviendas con una inversión de más de 11 millones. Esta semana acaba el plazo de recepción de ofertas.
Esta promoción consistirá en viviendas unifamiliares adosadas con dos alturas. La superficie útil de las casas serán de unos 90 metros cuadrados y a mayores habrá 25 metros cuadrados de garaje con terraza y un jardín de uso privativo. Las viviendas tendrán una calificación energética de clase A. Estas viviendas se construirán con cerramientos y con estructuras prefabricadas, contarán con aislamiento término y acústico de las fachadas que se resolverá con lana mineral de roca. Una de las ventajas de las construcciones prefabricadas es que permite reducir los plazos de construcción. La estructura de estas casas estará realizada con perfilería de acero, los cerramientos estarán hechos de acero y paneles de yeso laminado; también serán prefabricados.