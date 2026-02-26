Así luce desde este jueves la nueva entrada al hospital de Soria por el vestíbulo principal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Así luce la entrada al Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria que se realiza desde este jueves 26 de febrero, a partir de las 7.00 horas, por el vestíbulo principal. Una entrada completamente renovada tras las obras que se están realizando en el complejo hospitalario y que encaran ya su recta final. Igualmente, los usuarios tienen ya acceso desde el Paseo de Santa Bárbara al aparcamiento, que incorpora plazas reservadas para personas con movilidad reducida y viales peatonales conectados directamente con el hospital.

Pacientes y acompañantes encontrarán en la planta cero Información; quiosco de prensa; puntos informativos de áreas logísticas como el servicio de transporte sanitario y la gestión de las terapias respiratorias domiciliarias; y la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria.

Al objeto de facilitar el tránsito a los usuarios, se informa de que, desde el vestíbulo principal, a la izquierda, se accede a Farmacia, Cafetería, Radiodiagnóstico y Hospitalización, mientras que a la derecha se sitúan las escaleras convencionales y mecánicas, así como los ascensores, para subir a la primera planta donde se localizan Quirófanos/CMA, Consultas Externas/Pruebas Especiales, Extracciones, Coordinadora de citas y Dirección.

Además, hay que señalar que se mantienen los mismos accesos a los servicios de Urgencias, Rehabilitación, Hospitales de Día, Radioterapia y zonas de carga y descarga de mercancías.