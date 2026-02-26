Un pueblo de Soria entre los más calurosos de Castilla y León, otro entre los más fríos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria ha ido de extremo a extremo en las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de este jueves. Un pueblo de Soria ha llegado a encabezar la lista de los más cálidos de Castilla y León, otro aparece entre los cinco más fríos y la capital ha estado cerca de su temperatura máxima en un mes de febrero. El tiempo sigue dejando sensación de primavera pero las madrugadas recuerdan que el invierno sigue.

El Burgo de Osma ha vuelto a disfrutar de la manga corta. Los datos de la Aemet a las 14.00 horas registraban 22,5 grados, la temperatura máxima de la Comunidad hasta ese momento en la jornada del jueves. A las 18.00 horas la web de la Agencia aún no se había actualizado, pero es de esperar que se haya rebasado esa temperatura en la sobremesa. El miércoles en ese momento estaba a 22 grados y aún alcanzó los 23 un rato después, así que este jueves ha podido irse no muy lejos de los 24 grados.

A las 8.00 había helada, -0,6 grados, así que los burgenses han pasado un día en el que han cabido desde guantes hasta los primeros pantalones cortos.

En San Pedro Manrique la mención de la Aemet es más gélida. Con -1,3 grados a las 8.00 horas se ha colado entre los cinco observatorios automáticos más fríos de Castilla y León. También aquí han podido quitarse la rebequita: a las 15.30 horas tenían 19,4 grados, que para un mes de febrero en la cabecera de Tierras Altas es bastante.

Por su parte Soria capital también ha vivido un mediodía cálido. Tanto como para acercarse a la temperatura máxima medida en un mes de febrero, aunque todavía ha quedado margen antes de hablar de récord. Sigue vigente el del 23 de febrero de 2020, cuando se llegaron a 23,2 grados. Este jueves han sido 'sólo' 20,9, medidos a las 16.00 horas. La temperatura mínima ha sido de 1,7 grados sobre cero, esta vez más lejos del hito histórico: el 10 de febrero de 1986 bajó a -14 grados según los registros de la Aemet. Desde luego, lejos de lo actual.