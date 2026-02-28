Denuncian el robo de catalizadores de varios vehículos en dos garajes del barrio de Los Pajaritos

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Dos garajes comunitarios del barrio de Los Pajaritos fueron objeto del robo de cuatro catalizadores de otros tantos vehículos estacionados, según confirmó la Subdelegación del Gobierno en Soria, en un hecho delictivo detectado en la noche del martes 24 al 25 de febrero. El autor o autores de los robos tuvo acceso a dos garajes de la zona de Los Pajaritos y en cada uno de ellos se llevó los catalizadores de dos coches. No obstante, no es descartable que se presenten más denuncias.

El atractivo de estos catalizadores para los cacos es el alto valor de los metales preciosos que contienen en su interior, platino, paladio y rodio, que pueden alcanzar un valor superior al oro y tienen salida en el mercado negro. El catalizador en una pieza alargada de acero inoxidable que va asociada al tubo de escape del vehículo y cuyo papel es convertir los gases nocivos resultantes de la combustión interna en otros menos lesivos para la salud.

Este tipo de robos es habitual por el atractivo de sus materiales. A principios de 2018, en Soria se detectaron hasta 40 al llevarse catalizadores en la ciudad de Soria, en el barrio de Los Royales, confirmaron entonces fuentes de la Subdelegación del Gobierno.