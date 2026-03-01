Ondara despide a nueve empleados mientras sigue acumulando deudas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Ondara comunicó este viernes su despido de forma objetiva a nueve trabajadores, tal y como indicaron fuentes sindicales. Los despidos se harán efectivos el próximo 14 de marzo por los 15 días de preaviso. Una situación que viene a agravar el escenario actual ya que, aseguró el secretario provincial de UGT-FICA, Pablo Soria, «los trabajadores van a sumar, con la de febrero, tres nóminas sin pagar y se siguen acumulando las deudas».

Los nueve trabajadores despedidos han sido los últimos en incorporarse a la empresa del ERTE que se había formalizado anteriormente y realizaban tareas de producción. Soria explicó que los despidos objetivos «se realizan cuando la empresa quiere amortizar los puestos de trabajo». Estos «son por causas de producción, es decir, como la producción no es la que los responsables quieren, han alegado estas causas objetivas». Hay que recordar que el ERTE afectó a 150 personas a finales de 2021.

Ondara trabaja en las instalaciones ubicadas en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray donde anteriormente se encontraba Aleia Roses, que fue pionera en el cultivo de rosa de alta calidad en un invernadero de cristal de 14 hectáreas y con tecnología muy avanzada. Ahí entró en escena el empresario norteamericano David Engel que adquirió las instalaciones junto a un fondo de inversión para dar un giro de 180 grados al proyecto y apostar por el cultivo de cannabis medicinal en un proceso complejo.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Industria en Soria, Amor Pérez, destacó que los nueve despidos «son una mala noticia» y que «la situación de Ondara es crítica ya que el pozo de la deuda sigue agrandándose y Engel no aporta». En definitiva, «si después de cuatro años la situación ha llegado a este punto es porque, seguramente, el proyecto está destinado al fracaso». Y es que, en opinión de CCOO, «Engel nos presentó a un inversor que no está poniendo dinero. Hay un problema claro con el propietario. Esto es un proyecto privado que requiere inversión privada. No puede sostenerse con las ayudas públicas».

Con estos despidos quedan en la fábrica 45 trabajadores. A todos ellos se les debe la extra de diciembre, enero y, ahora, el mes de febrero. Pero no solo eso. Las cifras son más abultadas ya que «a cada trabajador se les debe aproximadamente 7.000 euros por los complementos del ERTE». A esto hay que sumar «80 días de vacaciones porque en los acuerdos del ERTE estos días de vacaciones se estaban generando», subrayó Soria.

Con este panorama, el representante de UGT destacó que la empresa les ha convocado a una reunión que se celebrará este lunes a las 12.30 horas con el temor de que les presenten un nuevo ERTE a pesar de los incumplimientos del anterior. «No sabemos para qué es la reunión, no nos han comunicado nada más y espero equivocarme pero sospechamos que nos quieran anunciar un nuevo expediente de regulación de empleo ya que la prórroga del anterior concluyó este sábado, 28 de febrero» y ya anuncia que «desde UGT nos vamos a oponer radicalmente» a lo que consideran una tomadura de pelo.

Mientras tanto, apuntó Soria, las deudas en la empresa no dejan de crecer. «A los salarios hay que sumar los impagos a las energéticas, a la seguridad privada... Y eso es muy peligroso». De hecho, continuó, «ya les han amenazado con cortarles internet y la energía», apostilló Soria. Todo ello acrecentado por una financiación que no llega. «Esta semana no han tenido contestación de Iberaval» sobre la ayuda económica, en torno a dos millones de euros, solicitada de cara a aliviar su delicada tesorería y contar con el circulante que necesita de forma urgente. Por este motivo, no ceja en su trabajo con la Junta para explorar vías de financiación pública, como Iberaval o IceCyL, que permita dar estabilidad a la iniciativa poniendo sobre la mesa como puntos a favor el contrato ya firmado con una farmaceútica alemana (Adrex) y el anuncio realizado hace escasos días con una de las mayores firmas del sector con sede en Reino Unido, según pudo confirmar este periódico.

Y es que desde la empresa aseguran que esta inyección económica es fundamental para la viabilidad de su proyecto tras anunciar, hace un par de semanas, la firma con un nuevo cliente, una de las mayores empresas del sector, que supondrá el suministro por parte de Ondara de 9 toneladas anuales de cannabis con fines medicinales. A esta noticia se suma el permiso de la Agencia del Medicamento para cultivar nuevas genéticas. Ondara traslada que el contrato del nuevo acuerdo comercial «contempla la venta de 9.000 kilos anuales» y que «debe suponer un punto de inflexión para Ondara y situarla en la senda de posicionarse entre los proveedores europeos de referencia, gracias a su gran capacidad productiva y su potencial de crecimiento».

Precisamente, este permiso de la Agencia del Medicamento destacó Soria «conlleva meter otra variedad de las semillas para las que tienen autorización y provocará que no se terminen de cosechar las plantas que ya hay». Un escenario que se verá agravado si terminan cortando la energía ya que «las plantas necesitan unas condiciones especiales de temperatura y humedad». Esta autorización, aseguró la empresa hace unas fechas, «llevaba esperándose desde septiembre y abre la puerta a cultivar nuevas genéticas, altamente reconocidas y demandadas en los principales mercados europeos que abrirán nuevas oportunidades comerciales». Sin embargo, precisamente la incorporación de estas nuevas variedades, destacó Soria, «está provocando que se arranquen ejemplares ya plantados».

Una situación muy delicada en la que hay un protagonista fundamental, el responsable de Ondara Directorship, David Engel, «que no da la cara y que se piensa que ha venido a Soria a hacer y deshacer en su cortijo y que trata a la plantilla como si fueran los trabajadores de las antiguas plantas de algodón americanas. No tiene respeto por las personas ni ha vendido nada ni hay gestión real». Y mientras tanto «los impagos se siguen acumulando y los trabajadores tienen que acudir a su puesto de trabajo ya que no se pueden acoger a un permiso retribuido porque la materia prima son semillas y plantas, seres vivos, que hay que cuidar cada día».

Sin embargo, a mediados de febrero la empresa, a través de un comunicado, informaba que en los últimos meses «ha ido cumpliendo los adquiridos con las administraciones» y destaca que su máximo responsable, David Engel, ha procedido a reforzar el proyecto «incorporando nuevos socios» y que «ha inyectado más de 1,8 millones de euros desde el inicio de la actividad productiva en julio de 2025». En estos últimos meses otros hitos alcanzados es la desafectación de «todos los trabajadores del ERTE» y «la formalización de 12 nuevas contrataciones». Estos movimientos han permitido «reforzar la estructura operativa para asegurar la continuidad, elevar la capacidad productiva y cumplir con los nuevos compromisos comerciales».

Sin embargo, todas estas metas cumplidas conseguidas por la compañía se empañan ahora, y mucho, con el anuncio de estos nueve despidos que dejan muchas preguntas en el horizonte y lo tiñen de gris. Unas preguntas que, espera Soria, puedan obtener respuesta en la reunión que mantengan este lunes con los responsables de Ondara aunque con la incógnita de si Engel acudirá ya que «sabemos que está en Soria pero no suele dar la cara», concluyó el responsable provincial de UGT.