Las visitas a las casas del parque de Soria crecen un 7,7% durante 2025

El turismo de naturaleza en la provincia de Soria sigue siendo un motor fundamental para su dinamización económica y así lo constatan los 73.202 visitantes que han registrado las casas del parque sorianas con el centro de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión encabezando la estadística con 29.344 visitas seguida de cerca por la casa del Cañón del Río Lobos con 27.489 turistas. Estas cifras consolidan la tendencia al alza durante el pasado año de este tipo de turismo ya que las 73.202 visitas de 2025 representan un incremento del 7,7% respecto a las cifras de 2024.

Del total de las 73.202 visitas recibidas en la red de Casas del Parque de Soria, casi el 80% se concentraron en los dos espacios más emblemáticos de la provincia: la Laguna Negra y el Cañón del Río Lobos.

La Casa del Parque de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, ubicada en Vinuesa, se posicionó como el centro más concurrido con 29.344 visitantes. Este enclave recientemente, además, ha recibido inversiones para su modernización.

Por su parte, la Casa del Parque del Cañón del Río Lobos, en Ucero, registró 27.489 visitas, reafirmando su relevancia en un año especial donde el parque celebró su 40º aniversario como espacio natural protegido.

La Casa del Parque de La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor registró un total de 10.295 visitas. Este espacio, situado en Muriel de la Fuente, se consolida como el tercer punto más visitado de la red provincial, atrayendo a turistas interesados en la singularidad de las aguas cristalinas del río Abión y los ejemplares milenarios de sabina albar.

En la cola, la Casa del Parque del Acebal de Garagüeta, en Arévalo de la Sierra, que cerró el ejercicio con 6.074 visitas. Este centro, clave para la interpretación del mayor bosque de acebos de la península ibérica y Europa meridional, ha experimentado un notable impulso gracias a las campañas de promoción invernal y las rutas guiadas que se intensifican entre los meses de noviembre y enero.

Estudiando cada una de las instalaciones, todas crecen a excepción del centro de la Fuentona que es el único que ha experimentado un comportamiento negativo en los últimos doce meses, a tenor de los datos facilitados por la Delegación Territorial de Soria, ya que en 2025 registró 10.295 visitas frente a las 10.474 de 2024 lo que significa un descenso del 1,71%. Por contra, la casa del parque del Acebal fue la que registró un mayor crecimiento de visitantes marcando un aumento del 17,67% en el último año ya que cerró 2024 con 5.162 frente a los 6.074 turistas que visitaron las instalaciones durante 2025. El comportamiento de las casas del parque de la Laguna Negra y el Cañón del Río Lobos también fue positivo pero con incrementos menos llamativos que se sitúan en un 9,09% y un 8,02%, respectivamente.

En cuanto al número de vehículos contabilizados en estos espacios durante el ejercicio pasado, la cifra también ha experimentado un incremento respecto a 2024. Así, en total, los aparcamientos de las casas de la Laguna, en Cañón y la Fuentona han recibido, por este orden, 21.573, 18.598 y 5.082 vehículos lo que representa un total de 45.253 marcando una considerable diferencia con 2024 cuando el número de turismos que se desplazaron hasta estos emplazamientos fueron 42.273. Como conclusión, estos datos arrojan un incremento del 7,05% en el último año y refleja la consolidación de los espacios naturales sorianos como destinos de referencia dentro del Patrimonio Natural de Castilla y León.