La Aemet actualiza sus previsiones para Soria: la nieve 'se sube' a las cumbres pero habrá lluvia generalizada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado sus previsiones del tiempo para esta semana con cambios de calado para Soria. Si con los avances disponibles este domingo se contemplaba la posibilidad de nieve desde los 1.000 metros para la jornada del viernes y desde los 1.200 para el sábado, los nuevos pronósticos del tiempo esperan temperaturas más altas. Así, las nevadas se irían ahora a las cumbres, al entorno de los 2.000 metros, mientras que en carreteras y pueblos de Soria lo que se espera es lluvia.

Así, para este martes las previsiones del tiempo de la Aemet prevén una jornada nubosa pero sin precipitaciones salvo algún chubasco leve y muy puntual, con temperaturas suaves similares a las del lunes. Para el miércoles la mañana será similar, mientras que por la tarde llegarán las primeras lluvias, aún "escasas". La cota de nieve, de 1.900 a 2.100 metros.

El jueves aguarda un día lluvioso con temperaturas mínimas lejos de la helada (por ejemplo seis grados sobre cero en Soria capital) y máximas por encima de los 10 grados aunque sin alcanzar grandes cifras. Escenario que se repetirá el viernes con algún grado menos, bastante lluvia y la cota de nieve circunscrita a las cumbres, por encima de los 2.000 metros.

De cara al fin de semana la evolución hará descender la altitud de las nevadas paulatinamente desde los 1.800 a los 1.500 metros, con lo cual la mayor parte de la provincia no debería sufrir afecciones. La jornada del sábado será de nuevo plomiza y lluviosa, clareando algo las nubes pero igualmente con chubascos el domingo. Las temperaturas no dejarán heladas en buena parte del territorio con máximas de nuevo de dos dígitos pero por poco.