Doblete de Soria en los premios Just Eat: dos restaurantes se llevan galardón nacional

No hay multitud, pero sí son brillantes. Dos restaurantes de la 'pequeña' Soria se han llevado galardón en los Premios Just Eat 2025, una cita que reconoce a los mejores establecimientos del año afiliados al popular canal de servicio a domicilio a escala nacional. Y entre los miles de negocios de restauración de España la provincia ha destacado con fuerza y más en proporción a su población.

Por un lado, The Last Burger, en Camaretas (Golmayo), ha estrenado el palmarés de la flamante categoría Mejor Restaurante de Ciudad Pequeña de los Premios Just Eat. Ubicado en el centro comercial, ofrece hamburguesas de carne selecta así como otras elaboraciones.

Por otro lado Nuevo Teruel Smahs Burgers, en la calle Dioniso Ridruejo del barrio de Los Pajaritos, se ha hecho con el galardón al Mejor Establecimiento Revelación 2025. En este caso amplía la oferta del 'clásico' ubicado en Mariano Vicén haciendo gala de creativas hamburguesas que se van renovando con incorporaciones de temporada.

Just Eat ha reconocido asimismo a varios restaurantes de otras zonas de España en categorías tan variadas como asiáticos, mejor cadena, vegetarianos, dulces, en tendencia, en redes sociales o por sectores geográficos, entre otros. Soria ha dejado claro que es un lugar idóneo para comer -o pedir- hamburguesas a través de dos negocios locales cuyo nombre ya figura en la lista de los mejores de España.