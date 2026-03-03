La multinacional soriana Solarig se asocia con Tesla

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La multinacional soriana Solarig ha firmado un acuerdo estratégico para convertirse en proveedor de servicio certificado (certified service provider) para los sistemas de almacenamiento energético por baterías (BESS, por sus siglas en inglés) de Tesla en Chile, reforzando su liderazgo como uno de los actores más relevantes en la Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables. De esta manera, Solarig se encargará de mantener los exigentes indicadores de los Megapack 2 XL BESS de Tesla en el país, la tecnología más puntera y confiables en el mercado del almacenamiento energético.

Con este acuerdo, Solarig se consolida como uno de los principales actores en Operación y Mantenimiento (O&M) de activos renovables en el mundo, donde ya suma una cartera con 15 GW, de los cuales casi 8 GW corresponden al mercado latinoamericano, donde es el primer actor por activos bajo gestión. La compañía cuenta con una experiencia de 10 años en Chile y gestiona casi 3 GW en activos de alta tensión (HV), fotovoltaicos, eólicos y BESS.

Solarig se posiciona, además, como el líder en almacenamiento energético en Chile. Con una cartera a nivel global de 1,3 GW de potencia nominal y 4,2 GWh de almacenamiento de electricidad renovable, Solarig es hoy uno de los principales operadores independientes de O&M y el cuarto mayor actor global en la gestión de activos solares, según Wood Mackenzie. Su amplia cartera de activos, así como su experiencia contrastada en operación con una metodología basada en la digitalización, la analítica avanzada, la alta disponibilidad operativa y la colaboración estructurada con los principales fabricantes de equipos del mercado lo convierten en un actor de primer nivel en el mercado global de las renovables.

Manuel Macías, director de O&M en Latinoamérica de Solarig, afirmó: “Estamos orgullosos de poder asociarnos con Tesla, el proveedor de tecnología más avanzado del mundo y de referencia en múltiples sectores, incluido el de almacenamiento de electricidad. Este acuerdo en Chile es un paso más en la consolidación en el país como proveedor de servicios para activos renovables líder, una actividad avalada por los más de 10 años de experiencia en el país y los 150 profesionales que trabajan localmente. Nuestro objetivo es ahora fortalecer estos acuerdos con proveedores de primer nivel y extenderlos en toda Latinoamérica, donde contamos con una importante presencia en países como Perú o México, entre otros”.

Solarig desarrolla, financia, construye y opera infraestructuras para la transición energética. Actualmente, gestiona más de 15 GW de activos fotovoltaicos y dispone de una cartera de proyectos de energía superior a los 20 GW en 12 países. La compañía impulsa la descarbonización global en los lugares donde opera a través de soluciones de energías renovables, gases verdes y combustibles sostenibles. Con sede en Madrid, cuenta con una sólida presencia en Europa, América Central y del Sur, Japón y Australia. Comprometida con la innovación y la sostenibilidad, Solarig tiene un equipo de más de 1.500 profesionales. Solarig Chile opera en el país desde 2016 y suma una cartera de cerca de 3 GW.

Tesla lidera el mercado mundial de almacenamiento de energía a escala industrial con su tecnología Megapack, que se utiliza en más de 65 países y supera los 47 GWh de capacidad operativa en todo el mundo. La combinación de excelencia tecnológica, ubicación estratégica y escala posiciona a Tesla como un actor clave para fomentar la innovación y la sostenibilidad en el sector energético latinoamericano.