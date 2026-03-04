Atención si buscas escapada rural para Semana Santa: el sendero de Soria a orillas del Duero que enamora a quienes lo recorren

Una de las pasarelas voladas de la Senda a Garray, suspendida sobre los cortados del Duero en la característica “curva de la ballesta” que abraza Soria.guiadesoria.es

Semana Santa invita a elegir destinos con identidad, paisajes abiertos y planes que permitan bajar el ritmo sin renunciar al contenido. Soria ofrece una propuesta que encaja con esa búsqueda: recorrer a pie las márgenes del Duero desde el histórico Puente de Piedra hasta Garray, a las puertas del yacimiento de Numancia. Un itinerario que combina naturaleza, memoria y silencio en una fórmula equilibrada.

Se trata de un itinerario de aproximadamente ocho kilómetros ida y vuelta hasta Garray, integrado en el corredor fluvial del Duero y conectado con otros senderos homologados como el PR-SO 113 (Ruta de Valhondo) o el GR-14 Senda del Duero.

El Duero dibuja en torno a la ciudad lo que se conoce como la "curva de la ballesta", un meandro pronunciado que abraza Soria y configura uno de los paisajes más reconocibles de su entorno natural. Ese giro del río, visible desde el Parque del Castillo o la Sierra de Santa Ana, es la imagen que durante décadas ha definido la relación entre la ciudad y su cauce.

Tal y como recoge la propia Guía de Soria en su apartado dedicado a los Senderos del Duero, este tramo del río ha sido tradicional área de expansión y paseo para los sorianos y escenario que inspiró a autores como Machado, Bécquer o Gerardo Diego.

El sendero del Duero en Soria: un proyecto de recuperación desarrollado por fases

La recuperación de las márgenes del Duero en Soria es el resultado de un proyecto desarrollado por fases a lo largo de la década de 2010. Las actuaciones incluyeron nuevas sendas en ambas orillas, pasarelas peatonales y la conexión del Parque del Castillo con el río, configurando un circuito fluvial continuo que hoy permite recorrer distintos tramos entre el casco urbano y Garray.

El tramo urbano del Duero forma parte de espacios integrados en la Red Natura 2000, con hábitats de bosque galería y presencia de especies como el alimoche, el águila real o el halcón peregrino en los cortados rocosos cercanos. La estructura vegetal se organiza en distintos estratos, desde chopos y sauces hasta arbustos y plantas de ribera que revelan la riqueza ecológica del enclave.

El paseo desde el Puente de Piedra hacia Garray es uno de los recorridos más representativos, tanto por su continuidad como por su valor simbólico. Ronda los ocho kilómetros por trayecto, ampliables si se enlazan distintos tramos del paseo fluvial.

Las hoces fluviales del Duero muestran el carácter rocoso y abrupto que ha preservado la naturalidad del entorno.guiadesoria.es

El sendero del Duero en Soria: versión corta hasta el Pereginal o ruta completa hasta Garray

Según detalla la información municipal sobre los Senderos del Duero, el itinerario ofrece dos opciones claras según el tiempo disponible. La versión corta permite caminar desde el Puente de Piedra hasta la presa del Pereginal y regresar, un recorrido de aproximadamente 2,4 kilómetros ida y vuelta que puede completarse en torno a una hora.

Quienes prefieren una experiencia más amplia pueden continuar hasta Garray, alcanzando unos 8,2 kilómetros ida y vuelta en un trayecto estimado de tres horas. Esta prolongación conduce hasta la Vía Verde y sitúa al caminante bajo la presencia simbólica del cerro de Numancia.

Plano de los Senderos del Duero que conectan el Puente de Piedra, el Pereginal, Garray y otros parajes naturales del entorno soriano.guiadesoria.es

El recorrido presenta señalización homologada y firme acondicionado, con pasarelas voladas de madera en los tramos rocosos, lo que permite realizarlo sin necesidad de preparación técnica específica.

El punto de partida habitual se sitúa junto al Fielato, el Centro de Recepción de Visitantes próximo a los Arcos de San Juan de Duero. Desde allí, la senda avanza por la margen del río mientras, en la orilla opuesta, se dibujan los restos de las antiguas murallas.

El paraje de El Peñón, una mole caliza emblemática del recorrido hacia la presa del Pereginal.guiadesoria.es

Tras cruzar una pasarela sobre un ramal del Duero aparece el paraje de El Peñón, mole caliza vinculada tradicionalmente a los baños veraniegos de los sorianos. El paseo continúa entre vegetación de ribera hasta alcanzar la presa del Pereginal, uno de los tramos más silenciosos del recorrido.

El sendero del Duero en Soria: caminar hacia Numancia como experiencia cultural

A medida que el itinerario avanza hacia Garray, el paisaje se abre y aparece el cerro donde se asentó Numancia. Esa referencia histórica añade profundidad a la experiencia. La ruta deja de ser solo un paseo fluvial para convertirse en una transición entre la ciudad contemporánea y uno de los episodios más significativos de la historia antigua peninsular.

El equilibrio entre intervención urbana y entorno natural es uno de los aciertos del proyecto. Las pasarelas de madera se integran en la ribera sin alterar su esencia, permitiendo caminar junto al agua con seguridad y continuidad. El recorrido mantiene una estética sobria, coherente con el carácter castellano del paisaje.

Las pasarelas acondicionadas permiten recorrer las márgenes del Duero con seguridad desde el Puente de Piedra hacia Garray.guiadesoria.es

Semana Santa en Soria: una escapada rural con sentido

La combinación de patrimonio histórico, naturaleza accesible y ritmo pausado convierte este sendero en una alternativa sólida para Semana Santa. Frente a destinos saturados, Soria ofrece amplitud, silencio y una experiencia que puede adaptarse al tiempo disponible: desde paseos cortos urbanos hasta recorridos más amplios enlazando varios tramos señalizados.

La cercanía entre el Puente de Piedra y Garray facilita una organización flexible de la jornada. El visitante puede completar el trayecto de ida y vuelta o integrar la caminata en una estancia más amplia que incluya el casco histórico, espacios culturales y gastronomía local.