Adif licita al fin la remodelación de la estación de tren de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Tras muchos meses de espera, Adif ha procedido a aprobar la licitación de las obras para la remodelación de la estación de tren de Soria, El Cañuelo. La intervención movilizará 5 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses, según ha podido saber este medio.

Según suscribe el expediente se persigue "la remodelación del actual edifico de viajeros, permitiendo la mejora de sus circulaciones interiores que permitan dar cabida a los servicios ligados a la actividad ferroviaria que se prestan a la estación y recuperando el carácter original de su aspecto exterior". Además, se procederá a la "adecuación y acondicionamiento de accesos a la estación, aparcamiento y urbanización del entorno de la Estación".

Cabe recordar que el proyecto se presentó a finales de 2022 en Soria. En estos más de tres años es verdad que el proyecto ha ido dando diferentes pasos. El primero, un año después de la presentación, en noviembre de 2023, fue la adjudicación de la redacción del proyecto y posterior dirección de obras.

La firma Peyco y Velber por casi 30.000 euros fueron los elegidos. Inicialmente, se informó de un plazo de unos 14 meses para la redacción del proyecto y otro de unos 12 para la ejecución de las obras. Los 14 meses se cumplieron al inicio de 2025 y desde ese momento se han conocido algunos detalles, pero hasta ahora no se había dado el paso de la licitación.

Teniendo en cuenta los plazos habituales de una licitación de este tipo, las obras podrían comenzar en torno al final del verano o el último trimestre de este 2026 por lo que aproximadamente Soria estrenará estación de cara al 2028.