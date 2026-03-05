PACMA alega contra el Toro Jubilo de Medinaceli: 50 páginas para concluir que es "ilegal"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El Partido Animalista PACMA, que fue reconocido por la Junta de Castilla y León como interesado en el procedimiento de declaración del Toro Jubilo como Bien de Interés Cultural, acaba de presentar sus alegaciones al proceso, más de 50 páginas en el que expone que esta celebración es "ilegal".

En un comunicado los animalistas dice que el único toro de fuego que se celebra en Castilla y León "no puede ser declarado Bien de Interés Cultural". De entrada, denuncian que la medida "no es popular sino electoralista" y textualmente señalan que "el Toro Jubilo fue declarado espectáculo taurino tradicional en 2002. A lo largo de estos casi 25 años, ni el pueblo de Medinaceli, ni su Ayuntamiento, ni siquiera la Asociación Toro Jubilo, o la propia Junta de Castilla y León, han mostrado ningún interés en declarar el festejo BIC", explican.

La iniciativa para declarar BIC el Jubilo partió del PP, que presentó la Proposición No de Ley para instar a la Junta a incoar el procedimiento. "Nos encontramos ante el absurdo habitual de que, de esta manera, el partido que está gobernando se insta a sí mismo a hacer algo que le interesa como partido político, ante unas nuevas elecciones autonómicas”, añaden.

Respecto a los motivos jurídicos por los que el Toro Júbilo no puede ser declarado BIC, desde PACMA destacan que “aunque se mencionan muchos documentos históricos que, supuestamente, acreditan la antigüedad de más de 200 años de este festejo, la realidad es que la Junta de Castilla y León no ha podido aportar ni uno solo al procedimiento".

Para PACMA esta declaración es "un despropósito". "Uno de estos expertos llega a afirmar, literalmente, que el toro no sufre porque el sufrimiento corresponde únicamente a los seres humanos. Que, a estas alturas, aún tengamos que estar rebatiendo semejantes argumentos, es una auténtica vergüenza y, desde luego, no es serio”.

PACMA concluye que la Junta de Castilla y León "no puede declarar BIC un festejo ilegal porque estaría contraviniendo el principio del legalidad, y el Toro Júbilo carece de base legal y reglamentaria". Se basa para ello en la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Soria. "Si bien la sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia, no fue por considerar lo contrario, sino por considerar que el acuerdo recurrido no era recurrible en vía judicial. Es una cuestión formal que seguimos peleando ante los tribunales y, más pronto que tarde, vamos a conseguir poner fin a este infame festejo para siempre”, concluyen desde el área legal del partido.