Óscar Puente en Soria: "Hay posibilidades de culminar la fábrica de baterías en Valladolid pese a la pasividad del Ayuntamiento"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Desayuno informativo en Soria con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el candidato del PSOECyL a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. El titular del departamento de Transportes ha asegurado en Soria "hay posibilidades de culminar la fábrica de baterías" en Valladolid "pese a la pasividad del Ayuntamiento", después de su reciente visita a China, y ha tildado a PP y Vox de ser "los vasallos y siervos de Trump en Castilla y León". Por su parte, el candidato de los socialistas de Castilla y León, sobre la salida del secretario general de Nuevas Generaciones, ha señalado que "si están echando a los vagos y con pocas luces, hay tajo".

Moderados por la periodista Loli Escribano, jefa de prensa de Comisiones Obreras en Castilla y León, ambos políticos han mantenido un coloquio en el Centro Cultural Palacio de la Audiencia donde han abordado la actualidad del país y de Castilla y León.

Puente, que se ha escudado en la Junta Electoral para no hablar de proyectos en Soria, ha señalado que en medio de la guerra de Irán, la Comunidad "tiene una ventaja competitiva, y es que no depende de combustibles fósiles", aunque ha alertado de la subida de los precios del gasóleo para los agricultores y de los carburantes.

Martínez ha explicado sobre el conflicto que "Soria no es una burbuja y lo mismo pasa con Castilla y León", y que "tocará el bolsillo" en un "momento dulce para la economía española". "Cada euro a los bombas es un euro menos para colegios y hospitales". Ha acusado a Feijóo de "no tener un proyecto político" y ha tildado a Castilla y León de "comunidad fallida" porque uno de cada tres habitantes tiene que residir fuera por la falta de oportunidades".

Puente ha destacado las capacidades de la Comunidad de energía renovables, "eso le hace muy atractiva" y ha abundado en que "ya fui a China siendo alcalde y podemos culminar la fábrica de baterías en Valladolid" aunque "hace falta a alguien más que esté en su despacho esperando. Estoy perplejo con la pasividad mientras languidecen las inversiones", ha señalado sobre el gobierno municipal de la capital vallisoletana. "Hay que ser proactivos, hay que viajar, no estar en un despacho esperando. Uno de los grandes problemas de Castilla y León es que ha dirigentes que no tienen estímulos para hacer nada más". En este sentido, ha lamentado que el Hospital Clínico de Valladolid "lleva 18 años esperando una reforma".

El ministro ha explicado también que "hay vasos comunicantes entre Madrid y Castilla y León y un trasvase de recursos a otros territorios" y que "construir una vía de tren per sé, no es la solución" porque "sólo se consigue expulsar a la gente", y ha recordado la pérdida de 200.000 habitantes en la Comunidad en los últimos años.

Para Martínez, "todas las políticas que se han hecho en la Comunidad han sido contra Castilla y León", y ha recordado que "todos los tramos de autovía y mejoras del ferrocarril que se han hecho en Soria han sido con gobiernos socialistas, salvo las variantes de Ágreda y El Burgo de Osma".

En este sentido, ha manifestado que 8 de cada 10 sorianos o zamoranos deben salir fuera para estudiar, una cifra que es de 6 de cada 10 burgaleses o leoneses. "La OCDE está alertando de la pérdida de 500.000 habitantes en Castilla y León en los próximos años mientras no tenemos ni una ley de despoblación".

Ha reconocido que como alcaldes, Puente y él han desarrollado "guerras de guerrillas", en lugar de un sentimiento común de Castilla y León. "Los hospitales Clínico de Valladolid, el de Soria, el del Tiétar en Ávila, el de Miranda, Ponferrada o Segovia, que claman por lo mismo, no son exenciones, es una norma".

El candidato socialista ha acusado al PP de "ser sumisos en Madrid" y de "entregar la voz de Europa a Vox", quien tuvo responsabilidades de gobierno durante dos años en la Comunidad, "con agricultura, ganadería e industria y en dos años no hicieron nada". Y ha culminado sobre las críticas del PP a Pedro Sánchez que "hay vida más allá de Sánchez y esa vida es Castilla y León". Sobre la fiscalidad, se ha remitido al ejemplo de Aragón, "que tiene más tramos de IRPF".

En infraestructuras, Martínez tiene claro que "cuando Óscar Puente finalice la 122 cambiará el paradigma logístico de Castilla y León", y que "cuando se culmine la Langa-Aranda de la A-11, el eje histórico volverá a ser Valladolid-Soria". En este punto, ha criticado que la provincia más al este de la Comunidad no tenga un centro logístico y antenas en Almazán, El Burgo de Osma y el Moncayo.

Puente se ha preguntado que "cuál es el modelo de Mañueco" porque "no hay gestión, no es que haya fallos en la gestión. ¿Cuál es el modelo de 7 años de Mañueco? ¿el de los incendios? ¿el de la sanidad en el Clínico? Mañueco se sienta a esperar que la gente se siga marchando. Desde el punto de vista político al PP le viene bien que la gente se marche para perpetuarse en el poder".

Para Martínez, la despoblación es "la desigualdad más importante que tenemos, y si no tiene solución como dicen ellos, que se marchen. Siempre hay una excusa para todo". Ha tildado de "vago" a Mañueco, "lo suyo es leer el Marca, la mantita por la tarde y no trabajar y esto que se mantenga con un piloto automático".

El también alcalde de Soria ha criticado a quienes reprochan la emigración como uno de los problemas de la Comunidad. "Todos en Castilla y León somos emigrantes o tenemos algún familiar que lo ha sido".

En este punto, Puente ha vuelto a cargar contra Mañueco al que ha reprochado que "tardara 15 años en hacer la carrera y eso es difícil que mejore con el tiempo", y ha subrayado "todo el talento que se va de esta tierra".

A preguntas de los informadores, Puente ha descartado que se produzca un adelanto electoral en el país y Martínez ha acusado a Madrid de ejercer un 'dumping fiscal' que según él afecta a la Comunidad "con la reina del ultraliberalismo (Ayuso)".

Martínez cree que Mañueco "tiene un problema con Martínez porque trata de ignorarlo, como si no existiera" y que "no escucha a los mayores, no escucha a los jóvenes". Del mismo modo, ha especificado que "me decían que no iba a venir Puente, pues venga, le hacemos un hueco".

En cuanto a la salida del secretario general de Nuevas Generaciones a nivel nacional, Martínez ha ironizado:“Si están echando a los vagos y con pocas luces, hay tajo”.