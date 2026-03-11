La UVa prepara ya la licitación de la primera fase de la ampliación del Campus de Soria por 2,7 millones

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Universidad de Valladolid (UVa) afronta ya la finalización del proceso administrativo que debe culminar en la licitación de las obras de ampliación del campus Duques de Soria. El proyecto total comprende una inversión de más de 8 millones de euros y se dividirá en dos fases, según fuentes universitarias. La primera, valorada en unos 2,7 millones, comprende lo que será el nuevo polideportivo de la Universidad y se licitará en semanas, según avanzó el vicerrector el Campus, José Luis Ruiz Zapatero.

El máximo responsable del Duques de Soria explicó que esa primera fase ya «ha superado» la supervisión por parte de la Unidad Técnica de Arquitectura de la Universidad de Valladolid por lo que el expediente pasa al departamento de contratación «que es el paso previo a la licitación de las obras».

La previsión es que al menos el proceso de contratación de las obras pueda estar en marcha antes de que se inicie el periodo electoral en el seno de la UVa. El calendario definitivo no está fijado, pero la previsión es que las elecciones a rector puedan celebrarse en entre el final de abril y el principio de mayo. La intención del actual equipo rectoral es que el procedimiento esté en marcha de cara a que las obras puedan comenzar este mismo año.

Esta primera fase, tal y como está explicado, se centrará fundamentalmente en las nuevas instalaciones deportivas del Campus. El complejo diseñado también incluye otras dependencias destinadas a investigación. Esta primera fase de la ampliación está destinada dar cobertura a las necesidad del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, permitiendo además liberar otros espacios para el resto de departamentos, y habilitando la posibilidad de crecimiento para los citados estudios.

La segunda fase, cuya redacción ya ha comenzado, quedará para más adelante, aunque el ánimo de la UVa es que tampoco se prolongue demasiado en el tiempo. «Irá rápidamente», afirmó el vicerrector. En este caso la inversión será de algo más de 5 millones de euros y será un nuevo edificio con una veintena de despachos, diversas dependencias para los docentes, salas de investigación y como aspecto más relevante la sala de simulación para Ciencias de la Salud. Como ocurre con la primera fase, aunque parte de las nuevas instalaciones estén enfocadas a a una determinada facultad o rama de estudios, también permitirá habilitar nuevos espacios para el resto de grados del Campus soriano. En esta segunda fase también se incluirá el equipamiento de toda la ampliación, según destacó el vicerrector del Duques de Soria, Ruiz Zapatero.

Las nuevas instalaciones se ubicarán justo al lado de los edificios que hoy suponen el ‘final’ del campus soriano. Cabe recordar que a principios de año la Junta ya anunció que asumiría por completo la financiación de las obras de ampliación del Campus de Soria lo que ha permitido a la UVa avanzar de forma decidida en un proyecto que lleva un par de años sobre la mesa. El objetivo es que la ampliación esté terminada en unos tres años aproximadamente.

Una de las cuestiones claves que se atenderán en las nuevas instalaciones es la implantación del doble grado que unirá las titulaciones de Ciencias del Deporte y Fisioterapia. El trabajo ya ha comenzado a nivel administrativo y la previsión más optimista es que los nuevos estudios estén disponibles de cara al próximo curso 2026/2027, no obstante, si no se pudiera llegar a tiempo, la nueva titulación de Soria se activaría en el siguiente curso. Con vistas a un futuro, el siguiente objetivo del Campus soriano sería la introducción de estudios vinculados con la Ciencia de Datos.