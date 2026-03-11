El paraíso del ciclismo está entre Soria y Burgos: más de 650 kilómetros de rutas en plena naturaleza

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares, entre las provincias de Soria y Burgos, se ha convertido silenciosamente en uno de los grandes destinos para el ciclismo de montaña en España. Lo que muchos todavía no saben es que existe un entramado de más de 650 kilómetros de rutas BTT perfectamente señalizadas que conectan pueblos, bosques y montañas en pleno Sistema Ibérico. Una red de caminos tradicionales adaptados al ciclismo que permite recorrer algunos de los paisajes forestales más espectaculares de la península.

La iniciativa, conocida como Espacio BTT Pinares Burgos-Soria, nace con el objetivo de unir pueblos y naturaleza a través del deporte y el turismo activo. En total, la red suma 34 rutas circulares de diferentes niveles, pensadas tanto para ciclistas experimentados como para quienes se acercan por primera vez al mountain bike.

Rutas BTT Pinares Soria Burgos: 650 kilómetros para descubrir la montaña

El Espacio BTT Pinares Burgos-Soria se extiende por un territorio dominado por grandes masas forestales, donde el pino silvestre dibuja un paisaje casi infinito. El espacio BTT atraviesa las sierras de Urbión y Neila y los valles de los ríos Duero, Revinuesa y Arlanza.

Las rutas atraviesan municipios como Duruelo de la Sierra, Covaleda, Salduero, Molinos de Duero, Vinuesa o Montenegro de Cameros, además de varias localidades burgalesas de la Sierra de la Demanda.

La filosofía del proyecto es conectar los pueblos a través de los caminos históricos que durante siglos sirvieron de vía de comunicación y comercio. Hoy esos senderos se han adaptado al ciclismo de montaña, respetando el entorno natural y manteniendo su esencia tradicional.

El resultado es una red que atraviesa valles, puertos de montaña y bosques centenarios. Los recorridos pasan por parajes emblemáticos como la Laguna Negra, los pinares de Urbión o antiguos caminos ganaderos que serpentean entre robles y pastizales de alta montaña.

En total, el sector soriano concentra alrededor de 440 kilómetros de rutas con más de 11.000 metros de desnivel acumulado, lo que da una idea del potencial deportivo del territorio.

Pero lo más interesante es que no se trata de un único recorrido largo, sino de un sistema modular donde cada ciclista puede diseñar su propia aventura.

Rutas BTT Pinares Soria Burgos para todos los niveles

Uno de los grandes aciertos del proyecto es su estructura por niveles de dificultad. Las rutas siguen la señalización internacional utilizada en espacios BTT de todo el mundo, lo que permite identificar rápidamente el tipo de recorrido.

Las rutas verdes están pensadas para familias o principiantes, con trazados suaves y distancias accesibles. Las azules ya exigen algo más de técnica y resistencia, mientras que las rojas y negras están diseñadas para ciclistas experimentados que buscan desnivel, tramos técnicos y recorridos exigentes.

Esta diversidad permite que la red funcione como un gran parque natural para el ciclismo, donde se puede salir a rodar unas horas o planificar travesías de varios días enlazando diferentes itinerarios.

Además, algunos municipios como Duruelo de la Sierra o Salduero incorporarán puntos de autoreparación para bicicletas, una infraestructura clave para quienes realizan rutas largas o viajes cicloturistas.

Mapa del Espacio BTT Pinares Burgos-Soria, una red de 34 rutas de ciclismo de montaña que conecta los pueblos y bosques de la comarca de Pinares con más de 650 kilómetros señalizados para todos los nivelespinaresyelvalle.com

Rutas BTT Pinares Soria Burgos: naturaleza, pueblos y turismo activo

Más allá del deporte, las rutas BTT están impulsando una nueva forma de turismo en la comarca de Pinares.

Pedalear por estos montes es también una forma de conocer la identidad del territorio. Los pueblos conservan una arquitectura tradicional donde la piedra y la madera siguen siendo protagonistas, mientras que la gastronomía local (con setas, carne de caza o platos de montaña) completa la experiencia.