A qué hora abren y cierran los colegios electorales en Soria en las elecciones de Castilla y León del 15M

Un ciudadano introduce su voto en la urna mientras los miembros de la mesa electoral supervisan el proceso durante la jornada de votaciónGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las elecciones autonómicas siempre generan una duda práctica que se repite en cada convocatoria: el horario de los colegios electorales. Muchos ciudadanos planean su jornada en función del momento en que podrán acudir a votar, pero no todos conocen con precisión a qué hora comienzan y terminan las votaciones.

En Soria, como en el resto de Castilla y León, la jornada electoral sigue un esquema muy claro establecido por la legislación electoral española, recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sin embargo, hay un matiz que puede marcar la diferencia entre votar o quedarse fuera: lo que ocurre exactamente cuando se alcanza la hora de cierre.

Horario de los colegios electorales en Soria en las elecciones de Castilla y León

Los colegios electorales en las elecciones de Castilla y León abren sus puertas a las 9:00 de la mañana. Desde ese momento, los votantes pueden acudir a su mesa electoral para depositar su voto en urna.

La votación se mantiene de forma ininterrumpida durante toda la jornada hasta las 20:00 horas, momento en el que oficialmente se cierran los colegios electorales. Durante esas once horas, cualquier ciudadano inscrito en el censo electoral correspondiente puede ejercer su derecho al voto presentando su documentación identificativa.

Este horario es el mismo que se aplica en la mayoría de procesos electorales en España, ya sean elecciones generales, autonómicas o municipales. La normativa busca garantizar un amplio margen horario para facilitar la participación y que los ciudadanos puedan acudir a votar a lo largo del día, ya sea por la mañana, durante la pausa del mediodía o al final de la jornada.

Existe, sin embargo, una circunstancia importante que muchos votantes desconocen. Si un ciudadano llega al colegio electoral antes de las 20:00 y está dentro de la cola, podrá votar aunque la hora oficial de cierre ya se haya alcanzado. Es decir, la mesa electoral permite votar a todos los electores que se encuentren esperando su turno en ese momento.

Este detalle ha provocado situaciones curiosas en distintas elecciones, con largas colas justo antes del cierre que prolongan la votación algunos minutos más allá de la hora prevista.

La recomendación de las autoridades electorales es comprobar previamente el colegio electoral asignado, llevar un documento oficial de identificación y acudir con tiempo suficiente para evitar las colas de última hora.

Qué ocurre después del cierre de los colegios electorales en Castilla y León

Una vez finalizada la votación y cuando todos los ciudadanos que estaban en cola han depositado su papeleta, comienza inmediatamente el proceso de escrutinio.

En ese momento, los miembros de cada mesa electoral (presidente y vocales) abren las urnas y proceden al recuento de los votos. Este proceso es público y puede ser presenciado por interventores, apoderados y cualquier ciudadano que lo desee.

El escrutinio una vez finaliza la votación, normalmente pocos minutos después de las 20:00 horas y es el punto de partida para conocer los primeros resultados provisionales de la jornada electoral.