‘Sisters’ y ‘Les dames blanches’ ganan en la IX edición de MujerDoc

Un momento de la clausura del Festival MujerDoc, este sábado, en la Audiencia con la entrega de premios.Mario Tejedor

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Las obras 'Sisters', de Julia Zahar (Francia) y 'Les dames blanches', de Camille Ghekiere (Bélgica) se alzaron este sábado, exaequo, con el Premio Mejor Mujer de la IX edición de MujerDoc Festival Internacional de Cine Documental Feminista que celebró su gala de clausura recibiendo un galardón de 3.000 euros. El certamen está organizado por Mujeres del Mundo y el Ayuntamiento de Soria.

El premio al mejor largometraje, dotado con 2.000 euros fue para 'Comparsa', de Vickie Curtis y Doug Anderson (Guatemala, EE UU), mientras que el galardón al mejor corto fue para' Lion’s wrinkle and Crow’s fee't de Juliette Léonard (Bélgica) dotado con 1.000 euros.

El palmares se completó con el premio especial a la mejor directora CIMA, con la difusión y un año de socia en la Asociación de mujeres cineastas y de los medios audiovisuales, que fue a parar a Ainhoa Urgoitia Santamaría por su trabajo titulado 'Orain zer' (España).

A estos galardones hay que sumar las tres menciones especiales realizadas. La primera, dotada con 400 euros, mención especial cortometraje y premio especial de la Semana del Cine de Cuéllar a 'Naaz', de Bakhtawar Tagar (USA). El largometraje 'Kick off', de Roser Corella Perelló y Stefano Obino (Aleminia y España) también consiguió un trofeo, así como la directora Karolina Lucyna Domagalska (Polonia) gracias a su trabajo 'Abortion dream team'.

El jurado de la IX edición del festival estuvo compuesto por Fer Cravajal Alpízar, Marianela Vega Oroza, Cristina Ortega Blanco, Celia de Coca y Martha Clarissa Hernández Chávez.

El certamen MujerDoc puso así el broche de oro a una edición que vivió este sábado una jornada maratoniana. En primer lugar, en los Cines Mercado tuvo lugar el Encuentro con Público, Jurado y Medios con la cineasta peruana Marianela Vega Oroza, integrante del Jurado de esta IX edición, que presentó su película El Archivo Bastardo.

Por la tarde en la Sección Otras miradas se proyectó la película argentina 'El sueño imposible' de Paula Romero Levit con la presencia de su productora e integrante del comité de selección, Debora Landi Gianmarini, y después proyección de cortos del Instituto de Cine de Madrid.

Por último, entrega de premios y clausura del festival en el Palacio de la Audiencia con el concierto de la Bien Querida con entrada gratuita hasta completar aforo. Para despedirse del público el festival organizó una sesión de DJ Con Sariingüeia, alter ego musical de Sara Marín, olvegueña afincada en Soria desde hace diez años, a partir de las 00.00 horas de la noche en Casino con entrada libre.