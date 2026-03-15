ACSO Soria pide desmitificar la realidad de las personas con altas capacidades

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Internacional de las Altas Capacidades, que se celebró este sábado, la Asociación para el Apoyo de las Altas Capacidades de la provincia de Soria, ACSO, buscó llamar la atención de la sociedad soriana «sobre la necesidad urgente de visibilizar, comprender y desmitificar la realidad de las personas con altas capacidades».

Durante toda la jornada, los edificios públicos del Ayuntamiento de Soria y de la Diputación Provincial en la capital, lucieron de amarillo como gesto simbólico de apoyo, visibilización y reconocimiento hacia las personas con altas capacidades intelectuales.

Se calcula que entre un 3% y un 10% del alumnado presenta altas capacidades intelectuales. Sin embargo, «una gran parte de estos niños, niñas y adolescentes no están identificados ni reciben la respuesta educativa que necesitan, lo que puede derivar en desmotivación, incomprensión, dificultades emocionales o incluso fracaso escolar».

Desde ACSO recuerdan que las altas capacidades «no son un privilegio ni una etiqueta de excelencia, sino una forma diferente de procesar la información, aprender y sentir el mundo». Como ocurre con otras neurodivergencias, «requieren ser entendidas sin prejuicios ni estereotipos por parte de toda la sociedad».

Durante mucho tiempo, indican desde la asociación soriana, «se ha pensado que los niños con altas capacidades ya se apañan solos o que siempre destacan académicamente, pero la realidad es mucho más compleja», señalan a través de un comunicado. De hecho, aseguran, «muchos de estos menores pueden pasar desapercibidos en el sistema educativo, especialmente cuando no encajan en la imagen estereotipada del alumno brillante».

Por todo ello, el Día de las Altas Capacidades es también una oportunidad «para romper algunos de los mitos más extendidos: no todos los niños con altas capacidades sacan siempre sobresalientes o destacan en todas las áreas, ni tienen necesariamente un desarrollo emocional o social al mismo ritmo que su desarrollo cognitivo».

Por ello, ACSO insiste en la «importancia de la detección temprana, la formación del profesorado y la aplicación de medidas educativas flexibles, como el enriquecimiento curricular o la adaptación de los procesos de aprendizaje».

Visibilidad todo el año

Desde la asociación soriana subrayan que su trabajo no se limita a una jornada concreta, sino que «busca dar visibilidad a este colectivo durante todo el año, acompañando a familias, generando espacios de encuentro y promoviendo una mayor sensibilización social».

El 14 de marzo «es un día importante para recordar esta realidad, pero nuestro objetivo es que las altas capacidades dejen de ser invisibles en cualquier momento del año», explican desde ACSO. Porque, como subrayan desde la agrupación, «a nadie le gusta ser invisible».

La asociación soriana anima a la ciudadanía en general, a la comunidad educativa y a las instituciones «a avanzar hacia una sociedad que comprenda y valore la diversidad cognitiva, entendiendo que cada forma de pensar y aprender aporta riqueza al conjunto de la comunidad».

ACSO, Asociación para el Apoyo de las Altas Capacidades de la provincia de Soria, «continúa trabajando para apoyar a las familias, promover la información rigurosa y contribuir a una educación más inclusiva que tenga en cuenta también el alto potencial intelectual».