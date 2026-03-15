El 112 de Castilla y León atiende 14 incidentes en colegios electorales, uno en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las elecciones de Castilla y León de este 15-M han discurrido sin grandes incidencias pero la central de emergencias 112 sí ha tenido que atender hasta 14 incidentes, 12 por cuestiones sanitarias, uno por ruidos y otro por amenazas. Una de estas atenciones ha tenido lugar en Soria por la caída de un varón en el Ayuntamiento de la capital.

En la mayoría de los casos se trata de avisos realizados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que solicitaban asistencia sanitaria para personas que se han caído o se han sentido indispuestas.